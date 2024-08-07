بعدما قاد دراجته تحت تأثير الكحول... فنان عالمي يعتذر وهذه التفاصيل

بعدما قاد دراجته تحت تأثير الكحول... فنان عالمي يعتذر وهذه التفاصيل

اعتذر أحد أعضاء فرقة البوب الكورية الجنوبية الشهيرة "بي تي اس" الأربعاء بعد اتهامه بقيادة دراجة سكوتر كهربائية تحت تأثير الكحول.



وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلاً عن الشرطة المحلية أن الشرطيين رصدوا عضو الفرقة شوغا بعد سقوطه من دراجته في الليلة السابقة في منطقة يونغسان الراقية في سيول.



وقال نجم فرقة "بي تي اس" البالغ 31 عاماً، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "ويفرس"، إنه قاد مركبته إلى المنزل "ظناً أنه كان على مسافة قريبة متناسياً أنه من غير الممكن استخدام السكوتر الكهربائي تحت تأثير الكحول. لقد انتهكتُ قانون المرور".



وأضاف "سقطتُ أثناء ركن السكوتر الكهربائي أمام منزلي، وكان هناك شرطي في مكان قريب، فأجرى لي اختبار التنفس وأُلغيت رخصتي لاحقاً وجرى تغريمي".



وذكرت وكالة يونهاب أن الشرطة نقلت شوغا إلى أحد مراكزها في الجوار بعد أن اشتمّت رائحة الكحول في أنفاسه، مضيفة أن مستوى الكحول في دمه كان 0,08 في المئة.



وكتب شوغا في منشوره على ويفرس "على الرغم من عدم تعرض أي شخص للأذى وعدم تضرر أي ممتلكات، فهذه مسؤوليتي بالكامل من دون أي أعذار".



وتابع قائلا "أعتذر لأولئك الذين تضرروا من إهمالي وسلوكي الخاطئ، وسأضمن عدم حدوث ذلك مجدداً في المستقبل"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



كما اعتذرت وكالة الفرقة، "هايب"، عن الحادثة مشيرة في بيان إلى أن شوغا كان يضع خوذة أثناء ركوب السكوتر خلال تنقله عليها لمسافة قالت إنها تقرب من 500 متر.



وكان شوغا يؤدي خدمته العسكرية الإلزامية منذ أيلول الفائت كوكيل خدمة اجتماعية، ولفتت "هايب" إلى أن الفنان سيقبل أي إجراء تأديبي إضافي بشأن الحادث الذي أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.