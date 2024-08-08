بعد أزمتها الأخيرة... طبيب شيرين عبد الوهاب يخرج عن صمته: هذا ما طلبه من الجمهور!

طلب نبيل عبد المقصود، طبيب الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، من جمهورها الوقوف إلى جانبها ودعمها بعد سلسلة الأزمات التي تعرضت لها مؤخراً.

وقال عبد المقصود خلال لقاء مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ضمن برنامج صالة التحرير: "ابقوا إلى جانبها وساعدوها، وخليكوا داعمين ليها، وإن شاالله هترجع قريب بأغاني جديدة وهتكون أقوى من الأول".

وتصدر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب محركات البحث في اليومين الفائتين وخاصةً بعد خروجها عن صمتها للمرة الأولى وحديثها عن العلاقة التي جمعتها بزوجها السابق حسام حبيب.

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