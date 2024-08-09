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توقيف مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت في باريس... والسبب: عنصر أمن؟!

فنّ
2024-08-09 | 07:30
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توقيف مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت في باريس... والسبب: عنصر أمن؟!
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توقيف مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت في باريس... والسبب: عنصر أمن؟!

توقيف مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت في باريس... والسبب: عنصر أمن؟!

أعلنت النيابة العامة الفرنسية توقيف مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت اليوم الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة ممارسة العنف في حق عنصر أمن، وذلك لتأكيد معلومة نشرتها مجلة "فالور أكتويل".

وقال المدعي العام صباح الجمعة إن "الشرطة استُدعيت إلى فندق جورج الخامس وأوقفت المدعو ترافيس سكوت بتهمة ممارسة العنف بحق عنصر أمن، وكان الأخير قد تدخل بنفسه للفصل بين مغني الراب وحارسه الشخصي".

وأشارت النيابة العامة في باريس، وفق وكالة "فرانس برس"، إلى أن "الدائرة الأولى في الشرطة القضائية أُوكلت مهمة التحقيق".

ولم يتم التأكد على الفور ما إذا كان المغني البالغ 33 عاماً محتجزاً حالياً لدى الشرطة.

وكان ترافيس سكوت نشر مساء الخميس مقطع فيديو على إنستغرام يظهره في قاعة بيرسي، حيث تقام منافسات كرة السلة ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وعلى هذا الحساب نفسه الذي يضم 57 مليون متابع، نشر سكوت صوراً عدة أظهرت وجوده في إحدى الحفلات في ملهى ليلي.

وقد حقق مغني الراب شهرة مع ألبومه الأول "روديو" في عام 2015، وأصبح الفنان المولود في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية من أبرز الأسماء في موسيقى الراب الأميركية، وأصدر أربعة ألبومات أخرى، بينها الألبوم الناجح "أسترووورلد" سنة 2018.

ولترافيس سكوت، واسمه الحقيقي جاك بيرمون ويبستر الثاني، ولد وفتاة من شريكة حياته السابقة، المؤثرة الأميركية كايلي جينر.

وقد واجه بالفعل بعض المشكلات القانونية في الولايات المتحدة. ففي حزيران، ألقي القبض عليه في ميامي بيتش في فلوريدا، بتهمة الإخلال بالنظام العام وهو في حالة سكر.

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