ناصيف زيتون ودانييلا رحمة معاً على متن "هليكوبتر"... وصورة توثق اللحظة الرومانسية! (صورة)

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة معاً على متن "هليكوبتر"... وصورة توثق اللحظة الرومانسية! (صورة)

نشر الفنان ناصيف زيتون صورة له عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام وهو يمسك بيد زوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة أثناء وجودهما معاً على متن طائرة "هليكوبتر".



وظهر الزوجان وهما يمسكان بيد بعضهما البعض بينما استعرضت رحمة خاتم زواجها في الصورة التي أرفقها زيتون بالأغنية التي جمعته بالفنانة رحمة رياض، "ما في ليل".



وتصدر ناصيف زيتون ودانييلا رحمة مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة وتحديداً الشهر الفائت بعد إعلانهما خبر زواجهما الذي انتظره الجمهور بفارغ الصبر منذ فترة طويلة.