بعد طلاقها "المُدمر"... النجمة أديل مخطوبة؟! (صورة)

في وقت سابق، كانت النجمة البريطانية أديل تشير إلى حبيبها منذ فترة طويلة باسم "زوجها". ولكن الآن، أكدت أنها وريتش بول قررا نقل علاقتهما إلى مستوى جديد.

خلال حفلها الأخير في ميونيخ بألمانيا، أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المغنية وهي ترد على معجب حاول التقدم للزواج منها بأنها لا تستطيع قبول عرضه لأنها "مخطوبة بالفعل". ثم رفعت يدها لتكشف عن خاتم الخطوبة، وسط هتافات الجماهير.

وتعود علاقة أديل، البالغة من العمر 36 عامًا، وبول، البالغ من العمر 42 عامًا، إلى عام 2021. ورغم الشائعات الكثيرة حول خطوبتهما أو حتى زواجهما سرًا، فقد حافظا على خصوصية علاقتهما.

من المعروف أن أديل كانت على علاقة مع سيمون كونيكي من عام 2011 حتى 2019، وتزوجا في سرية تامة حوالي عام 2017. ولديهما ابن مشترك، أنجيلو، الذي يبلغ الآن 11 عامًا.

وفي العام الفائت، عبرت أديل عن رغبتها الشديدة في إنجاب طفل آخر خلال لقاء مؤثر مع الطبيب الذي ساعدها في ولادة ابنها، وذلك في إطار برنامج إقامتها في لاس فيغاس.