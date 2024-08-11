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خوفًا على زوجته الحامل... جاستن بيبر يوبّخ مجموعة من المراهقين! (فيديو)

خوفًا على زوجته الحامل... جاستن بيبر يوبّخ مجموعة من المراهقين! (فيديو)







وفي التفاصيل، أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصة تيك توك، النجم العالمي عندما كان يسأل المراهقين الثمانية عما إذا كان الوضع مضحكا للغاية، وطلب منهم الابتعاد إذ كانوا يقومون بتصويره وإزعاجه.



وقام موظفو الفندق بإبعاد المراهقين وأعادوا إدخالهم لحضور الحفل القائم في الفندق، وقيل إن جاستن بيبر كان يشعر بالقلق على هايلي الحامل بطفلهما الأول، والتي كانت على وشك الوصول إلى الفندق لمقابلته. صرخ المغني العالمي جاستن بيبر بوجه مجموعة من المراهقين في أحد فنادق لوس أنجلوس، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصة تيك توك، النجم العالمي عندما كان يسأل المراهقين الثمانية عما إذا كان الوضع مضحكا للغاية، وطلب منهم الابتعاد إذ كانوا يقومون بتصويره وإزعاجه.وقام موظفو الفندق بإبعاد المراهقين وأعادوا إدخالهم لحضور الحفل القائم في الفندق، وقيل إن جاستن بيبر كان يشعر بالقلق على هايلي الحامل بطفلهما الأول، والتي كانت على وشك الوصول إلى الفندق لمقابلته. @brennanshtorch Justin got so mad! ♬ original sound - Brennan Shtorch