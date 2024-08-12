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انفجرت الألعاب النارية... هذا ما حصل لنجمة أميركية على المسرح (فيديو)

فنّ
2024-08-12 | 06:42
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انفجرت الألعاب النارية... هذا ما حصل لنجمة أميركية على المسرح (فيديو)
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انفجرت الألعاب النارية... هذا ما حصل لنجمة أميركية على المسرح (فيديو)

ركضت النجمة الصاعدة سابرينا كاربنتر في حالة من الذعر بعد إطلاق ألعاب نارية بالقرب منها أثناء أدائها في ولاية سان فرانسيسكو الأميركية يوم السبت.

وكانت نجمة البوب، البالغة من العمر 25 عامًا، تؤدي أغانيها في مهرجان الموسيقى "Outside Lands" عندما انفجرت الألعاب النارية خلفها، مما أصابها بالفزع ودفعها للهروب بسرعة عندما شعرت بالشرر يصيبها.

وأُصيب الجمهور، الذي كان يشاهد في حالة من الصدمة، بالذهول وسمع سابرينا تصرخ "يا إلهي" قبل أن تندفع نحو راقصيها الاحتياطيين بحثًا عن الأمان.

ورغم هذا الحادث المفاجئ، ظهرت سابرينا بإطلالة رائعة على المسرح في حديقة غولدن جيت. وارتدت المغنية ملابس سوداء ضيقة صنعت من مادة لامعة برزت قوامها وتألقت تحت الأضواء الساطعة، مما زاد من جاذبية أدائها.

 

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