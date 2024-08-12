هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلادها... وهكذا عايدها جوزف عطية (صور)

احتفلت الإعلامية هيلدا خليفة بعيد ميلادها ضمن حفل مُطلّ على البحر، وذلك بحضور عدد من الأصدقاء والمعارف.

ونشرت الإعلامية اللبنانية خلال الأيام الفائتة عبر حسابها الخاصّ على إنستغرام منشوراً ظهرت فيه بفستان قصير باللون الأزرق مع رسومات للأزهار، وعلّقت بالقول: "فتاة العيد... أنا محظوظة لمحبتكم جميعاً".

كما أعادت نشر صور بعض المشاهير الّذين تمنوا لها عيد ميلاد سعيد عبر خاصية القصص القصيرة، منهم نجم ستار أكاديمي اللبناني جوزف عطية، وماريلين نعمان، واستذكرا الأيام الجميلة لهيلدا خلال تقديمها الحفلات الأسبوعية.

وكتب النجم جوزف عطية على الصورة الّتي جمعته بهيلدا خليفة في عيد ميلادها: "النتيجة بلشت تظهر على الشاشة... إنتِ ولا غلطة".