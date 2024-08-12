"عادل إمام في موسكو"... لقطة طريفة تنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي! (صورة)

"عادل إمام في موسكو"... لقطة طريفة تنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي! (صورة)



انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة توثق سيارة رجل سعودي في شوارع العاصمة الروسية موسكو، والملفت كان صورة الممثل المصري القدير عادل إمام على خلفية السيارة.



وفي التفاصيل، تضمن الزجاج الخلفي للسيارة ملصقا كُتب عليه عبارة "اللي يخاف من الخساير والأرباح .. والله ان يبطي ما تغيّر محلّه" وإلى جانبها صورة لعادل إمام من فيلم "الزهايمر".



وتبين أن المواطن السعودي يستخدم سيارته الشخصية للتجول في العديد من الدول، حيث ظهر عدد من الأعلام على مقدمة سيارته وكان من أبرزهم العلم الروسي وكلمة "موسكو" والسعودية.