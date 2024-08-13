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بعد أزمة ترافيس سكوت... كايلي جينر تحتفل بـ "أفضل عيد ميلاد على الإطلاق" (صور)

فنّ
2024-08-13 | 04:45
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بعد أزمة ترافيس سكوت... كايلي جينر تحتفل بـ &quot;أفضل عيد ميلاد على الإطلاق&quot; (صور)
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بعد أزمة ترافيس سكوت... كايلي جينر تحتفل بـ "أفضل عيد ميلاد على الإطلاق" (صور)

بعد أزمة ترافيس سكوت... كايلي جينر تحتفل بـ "أفضل عيد ميلاد على الإطلاق" (صور)

احتفلت نجمة تلفزيون الوقع الشهيرة كايلي جينر بعيد ميلادها الـ 27 يوم السبت الفائت بحضور العائلة والأصدقاء، وذلك بعد توقيف حبيبها السابق ووالد طفليها مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت يوم الجمعة الفائت.

 

ونشرت جينر مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام مع صديقتها المقربة ستاسي كارانيكولاو وابنها “Aire” البالغ من العمر عامين، بعد عودتها مع حبيبها الممثل تيموثي شالاميت إلى الولايات المتحدة.

 

وأرفقت جينر الصور التي لم يظهر فيها شالاميت بعبارة: "أفضل عيد ميلاد على الإطلاق".

 

وأوقفت الشرطة الفرنسية سكوت فجر يوم الجمعة الفائت في العاصمة الفرنسية باريس بعد دخوله في مشاجرة مع حارسه الشخصي خارج فندق فور سيزونز قبل إطلاق سراحه يوم السبت الفائت.

 
 
 
 
 
 

 

المصدر

 

 

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