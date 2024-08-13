القبض على إحدى نجمات "ديزني"... هكذا عنّفت خطيبها في العلن! (صورة)

تم اعتقال نجمة قناة ديزني، سكاي جاكسون، بعد تقارير تفيد بأنها دفعت حبيبها فيUniversal CityWalk ، حيث ألقي القبض عليها الأسبوع الفائت بتهمة العنف المنزلي.

وفقاً لمصادر موقع TMZ، نفت جاكسون المعروفة بأدوارها في مسلسلي ديزني "Jessie" و"Bunk'd"، وحبيبها حدوث أي مشاجرة في هوليوود، كاليفورنيا. ورغم ذلك، تم اعتقال جاكسون البالغة من العمر 22 عامًا بتهمة العنف المنزلي، وأفرج عنها بعد ساعات قليلة.

وأكدت جاكسون أن العلاقة بينها وبين حبيبها على ما يرام، حيث إنهما مخطوبان وينتظران طفلاً معًا. سيتم مراجعة القضية من قبل مكتب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس لتحديد ما إذا كانت ستوجه أي اتهامات إضافية.