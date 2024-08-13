ميريام فارس تبهر العالم من موناكو (فيديو)

بعد الليلة العربية التي تفردت بإحيائها ملكة المسرح في موناكو وشغلت فيها الصحافة الأوروبية وبعد النجاح الساحق للعرض الإستثنائي الذي قدمته بعنوان "The Myriam Show" ضمن اهمّ مهرجانات صيف ٢٠٢٤ “Monte Carlo Summer Festival” على مسرح “Salle Des Etoiles” الذي سبق واعتلى عليه اهم نجوم العالم، بعّدت ميريام المسافات بينها وبين نجوم الوطن العربي مؤكدةً انها النجمة العربية الوحيدة التي تقدم حفلات على مستوى عالمي تخاطب به الجمهور العربي والأجنبي في آنٍ واحد.



منذ بدايتها والصحافة توجتها على عرش التميز والتجدد والإبداع ولا تزال تصفها بالنجمة الوحيدة التي تغرد خارج السرب بكل خطوة تخطيها في مسيرتها الفنية التي تمتد على مدار اكثر من ٢٠ سنة والتي جمعت من خلالها الحضارات العربية وعرّفتهم على بعض وعلى الشعوب الغربية بفنها وموهبتها الإستثنائية.



ميريام، التي صنّفتها شركة Incraft ومنظمة الفيفا بالنجمة العالمية، تخطّت كل التوقعات وقدّمت عرضاً استثنائياً بكل ما للكلمة من معنى تحت عنوان “The Myriam Show”، خاطبت من خلاله جمهورها الذي توافد من جميع انحاء العالم للإستمتاع بهذا العرض الفريد.



كما أبهرت ميريام الحضور بلوحات غنائية راقصة وأبحرت معهم بعزفها المتقن على الإيقاعات الشرقية والغربية حيث قادت فرقتها الموسيقية مباشرة بنفسها على المسرح والتي تألّفت من أربعين عازف أتوا من بلدان متعددة من حول العالم، يرافقهم سبعة وثلاثون تقنياً لتقديم عوامل الإبهار السمعية والبصرية، لتقديم حفلا أسطوريا بعيدا كل البعد عن الحفلات التقليدية التي تعوّدنا عليها في الوطن العربي.