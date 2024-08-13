ماريلين نعمان تكشف عن مفاجأة في تمرينات حفلها... من النجم الّذي سيكون معها؟ (فيديو)

نشرت الفنانة الصاعدة ماريلين نعمان مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام خلال التمارين قبل حفلها المنتظر، حيث كشفت عن مفاجأة مع النجم اللبناني جوزف عطية.

وقالت في الفيديو: "كما قلت لكم سابقاً... هناك الكثير من المفاجآت بانتظاركم في الحفل"، وأدارت الكاميرا إلى النجم جوزف عطية الّذي كان يعزف ألحان أغنية لم يتم الكشف عنها.

وتُشوق الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان جمهورها قبل إقامة حفلها يوم الأحد المقبل 18 آب في الفوروم دو بيروت، حيث أكّدت في الساعات الفائتة أنها لن تلغيه بل ستحييه للتعبير عن المشاعر الّتي تمرّ بها في ظلّ الأوضاع القائمة في لبنان.