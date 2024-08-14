بعد قرار منعها من العمل في مصر... هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد! (صورة)

بعد قرار منعها من العمل في مصر... هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد! (صورة)

ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على قرار نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية في مصر بعدم منحها أي تصريح عمل لإقامة حفلات غنائية أو ممارسة مهنة التمثيل في مصر.



ونشرت وهبي صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام جاء فيها: "ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله".



وأصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر بياناً في وقت سابق بالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية، أعلنت فيه إيقاف تصاريح للفنانة هيفاء وهبي للعمل في مصر بعدما "أخلت ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي رغم حصولها على عربون التعاقد، ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية والذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجددًا".



وأضاف البيان: "جاء الطلب تزامنًا مع ورود شكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية من منظم حفلات بإخلال هيفاء وهبي باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي يوم 19 تموز رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه مما تسبب في أضرار مالية كبيره لمنظم الحفل، وبعد فحص الشكوى تبين صحة كل ما جاء على لسان الشاكي".



وتابع البيان: "تتلاقي إدارة وقرارات لجنتي التحقيق والشؤون القانونية بنقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية، حيث قررتا عدم منح أي تصريح عمل للفنانة هيفاء وهبي لإقامة حفلات فنية أو ممارسة مهنة التمثيل لحين فض المنازعات الواردة للنقابتين".