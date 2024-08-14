الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد قرار منعها من العمل في مصر... هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد! (صورة)

فنّ
2024-08-14 | 07:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد قرار منعها من العمل في مصر... هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد! (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد قرار منعها من العمل في مصر... هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد! (صورة)

بعد قرار منعها من العمل في مصر... هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد! (صورة)

ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على قرار نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية في مصر بعدم منحها أي تصريح عمل لإقامة حفلات غنائية أو ممارسة مهنة التمثيل في مصر.

ونشرت وهبي صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام جاء فيها: "ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر  بياناً في وقت سابق بالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية، أعلنت فيه إيقاف تصاريح للفنانة هيفاء وهبي للعمل في مصر بعدما "أخلت ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي رغم حصولها على عربون التعاقد، ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية والذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجددًا".

وأضاف البيان: "جاء الطلب تزامنًا مع ورود شكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية من منظم حفلات بإخلال هيفاء وهبي باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي يوم 19 تموز رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه مما تسبب في أضرار مالية كبيره لمنظم الحفل، وبعد فحص الشكوى تبين صحة كل ما جاء على لسان الشاكي".

وتابع البيان: "تتلاقي إدارة وقرارات لجنتي التحقيق والشؤون القانونية بنقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية، حيث قررتا عدم منح أي تصريح عمل للفنانة هيفاء وهبي لإقامة حفلات فنية أو ممارسة مهنة التمثيل لحين فض المنازعات الواردة للنقابتين".
 

آخر الأخبار

فنّ

منعها

العمل

مصر...

هيفاء

صمتها

وترد!

(صورة)

ماريلين نعمان تكشف عن مفاجأة في تمرينات حفلها... من النجم الّذي سيكون معها؟ (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-08-03

بعد الانتقادات التي طالتها... باميلا الكيك تخرج عن صمتها: "لا أحب الشهرة" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-31

مخزومي: على الحكومة التحرك والعمل على ضرورة تطبيق القرارات الدولية وخصوصًا الـ 1701

LBCI
فنّ
2024-07-29

بعد شائعات خضوعها لعمليات التجميل... سيلينا غوميز تخرج عن صمتها!

LBCI
فنّ
2024-07-17

هيفاء وهبي تلفت الأنظار بإطلالة صيفية وجذابة... والجمهور يتفاعل! (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
15:00

ماريلين نعمان تكشف عن مفاجأة في تمرينات حفلها... من النجم الّذي سيكون معها؟ (فيديو)

LBCI
فنّ
13:40

من مهندسة إلى عارضة أزياء... زوجة نجم عالمي تثير الجدل مرة أخرى في حفل خاص (صور)

LBCI
فنّ
12:37

ميريام فارس تبهر العالم من موناكو (فيديو)

LBCI
فنّ
12:03

القبض على إحدى نجمات "ديزني"... هكذا عنّفت خطيبها في العلن! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2024-08-12

برياني الدجاج وسلطة البطاطا الحلوة... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2024-08-13

نجاة طفلة من غارة إسرائيلية قتلت 10 من أفراد عائلتها في خان يونس

LBCI
منوعات
2024-08-09

قد يعيد كتابة تاريخ الحضارة... العلماء يعثرون على "أقدم تقويم في العالم"!

LBCI
خبر عاجل
08:49

التحكم المروري: تعطل مركبة داخل أنفاق المطار باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة في المحلة والعمل جار على المعالجة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:09

في عيد إنتقال السيدة العذراء... الدفاع المدني يحذر من إطلاق المفرقعات والألعاب النارية

LBCI
أخبار لبنان
08:00

هوكستين يجري جولة مباحثات مع المسؤولين

LBCI
أخبار لبنان
07:57

كنعان يعلن مبادرة للمّ شمل "التيار": الشرذمة طريق النهاية والانهيار

LBCI
أخبار لبنان
06:29

ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزارء وسحب بند ملء الشغور في بعض الإدارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:07

منتخبات التوتش رغبي اللبنانية للفئات العمرية تنطلق نحو بطولة اوروبا

LBCI
رياضة
13:52

اتفاقية رعاية بين الاتحاد اللبناني لكرة السلة وشركة "كابيللي سبورت" لدعم المنتخبات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لهذه الأسباب توغلت أوكرانيا في كورسك الروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في حال الحرب الموسعة وشلل المطار... مرفأ طرابلس منفذ للسفر والاجلاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الانتخابات الرئاسية الاميركية: ماسك يستضيف ترامب على "اكس"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

5 جثث داخل منزل في كفرشيما...

LBCI
أمن وقضاء
06:42

قضيّة الجثث الخمس في كفرشيما تابع... وصيّة بدفن الميت في المنزل

LBCI
منوعات
13:00

رسائل مؤثرة من ضحية على متن الطائرة البرازيلية... بهذه الكلمات ودّعت عائلتها (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الجيش الاسرائيلي يحصل على ضوء أخضر لضرب لبنان... هذا ما كشفه تقرير عسكري

LBCI
أمن وقضاء
02:14

جديد قضية الجثث الخمس في كفرشيما: اعتراف خريستو الفتى ان شقيقه توفي منذ 10 أيام

LBCI
أمن وقضاء
03:22

قتل صديقه ورماه في بحر شكا... هكذا كشفت "المعلومات" ملابسات الجريمة

LBCI
فنّ
07:24

بعد قرار منعها من العمل في مصر... هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
07:26

إليكم رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 18 إلى 21 آب 2024

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More