في هوليوود... نقابة الممثلين تصدر قرارا بشأن استنساخ أصوات النجوم

في هوليوود... نقابة الممثلين تصدر قرارا بشأن استنساخ أصوات النجوم

أعلنت نقابة ممثلي هوليوود اليوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق مع منصة ناراتيف لتسويق المواهب عبر الإنترنت يسمح للممثلين ببيع حقوق استنساخ أصواتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي للمعلنين.



ومع خوف الممثلين من شيوع سرقة حقوقهم بسبب الذكاء الاصطناعي، يسعى الاتفاق الجديد إلى ضمان حصولهم على دخل من تلك التكنولوجيا والتحكم في استخدام أصواتهم المستنسخة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



وبموجب الصفقة يمكن للممثل تحديد سعر نسخ صوته للمعلن، بشرط أن يساوي على الأقل الحد الأدنى لأجر النقابة للإعلانات الصوتية. وسيتعين على العلامات التجارية الحصول على موافقة الممثل لكل إعلان يستخدم نسخة صوتية رقمية.