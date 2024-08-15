نجم يافع في مشهد رومانسي مع حبيبته الجديدة... قبلات واحتضان على البحر (صور)

قدم جادن سميث، ابن النجمين ويل سميث وجادا بينكيت سميث، عرضًا رومانسيًا للغاية برفقة المؤثرة كليوباتري أثناء رحلتهما البحرية على متن يخت قبالة سواحل إيبيزا.

جادن، البالغ من العمر 26 عامًا، لم يستطع مقاومة إظهار مشاعره تجاه كليوباتري، حيث شوهد وهو يقبّلها بشغف ويحتضنها على متن القارب يوم الاثنين 12 آب.

بدورها، ارتدت كليوباتري بيكينيًا صغيرًا بأشرطة رفيعة، بالكاد يغطي جسدها، ما أضاف لمسة جريئة على اليوم البحري. وتأتي هذه اللحظات الرومانسية بين جادن وكليوباتري بعد مرور أسبوع فقط على رؤيته برفقة حبيبته السابقة، المغنية والمؤثرة ساب زابا، التي كان على علاقة بها لمدة أربع سنوات.

وعلى الرغم من أن جادن وساب لم يعلنا رسميًا عن انفصالهما، إلا أن هذه الصور الجديدة مع كليوباتري تشير بوضوح إلى أن جادين قد بدأ علاقة جديدة ووجه اهتمامه نحوها.