بعد صراع مع مرض الزهايمر.... رحيل بطلة فيلم The Notebook جينا رولاندز عن 94 عاما

توفيت الممثلة الأميركية جينا رولاندز التي اشتهرت بتأدية أدوار البطولة في أفلام زوجها الأول المخرج جون كاسافيتس الأربعاء عن 94 عاما، بحسب وسائل إعلام أميركية.



وأفاد موقع "تي ام زي" الأميركي بأنّ رولاندز توفيت محاطة بعائلتها داخل منزلها في إنديان ويلز بولاية كاليفورنيا.



ولم يذكر التقرير سبب الوفاة، لكنّ نجلها نيك كاسافيتس كان أعلن في حزيران أنّ والدته تعاني من مرض الزهايمر على مدى السنوات الخمس الفائتة، وفق صحيفة نيويورك تايمز.



وأدّت رولاندز أدوار البطولة في عشرة أفلام للمخرج جون كاسافيتس الذي تزوجته لـ35 عاما حتى وفاته عام 1989.



وبفضل أدائها في فيلم "ايه وومن أندر ذي انفلونس" (1974) الذي تولّت فيه دور ربة منزل تتدهور صحتها الذهنية، فازت بجائزة "غولدن غلوب" ورُشّحت لنيل أوسكار أفضل ممثلة.



ورُشّحت مرة ثانية لنيل جائزة أوسكار عن دورها في فيلم "غلوريا" (1980).



وشاركت خلال مسيرتها الفنية بعروض مسرحية وأعمال تلفزيونية، ونالت أربع جوائز "إيمي" وجائزة "غولدن غلوب" أخرى.



وتولّى ابنها نيك إخراج فيلم "ذي نوت بوك" الرومانسي (2004) الذي أدّت فيه أحد الأدوار.



وتقاعدت من التمثيل عام 2015، السنة نفسها التي حصلت فيها على جائزة فخرية.