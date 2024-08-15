المخرج الإسباني بيدرو المودوفار سيُكّرَّم في مهرجان سان سيباستيان السينمائي

الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المخرج الإسباني بيدرو المودوفار سيُكّرَّم في مهرجان سان سيباستيان السينمائي
فنّ
2024-08-15 | 05:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المخرج الإسباني بيدرو المودوفار سيُكّرَّم في مهرجان سان سيباستيان السينمائي
سيحصل المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار على جائزة دونوستيا الفخرية في الدورة الثانية والسبعين من مهرجان سان سيباستيان السينمائي التي ستُقام بين 20 و28 أيلول/سبتمبر في المدينة الواقعة شمال إسبانيا، على ما أفاد المنظمون الأربعاء.
وقال منظمو المهرجان في بيان "بالإضافة إلى موهبته الفنية وأسلوبه البصري المميز، تتألق شخصيته من الاتجاه الفني إلى الموسيقى التصويرية، وتتميز أعماله السينمائية بكتابته للشخصيات النسائية، واتجاه الممثلين، والجرأة في تناول مواضيع عدة".
وسيتسلم المخرج البالغ 74 عاماً جائزته في 26 أيلول، قبل عرض أحدث أعماله الذي يشكل أول فيلم له يُصَوَّر بالإنكليزية، ويحمل عنوان "ذي روم نكست دور" وتؤدي دوري البطولة فيه جوليان مور وتيلدا سوينتون، اللتان ستقدمان له الجائزة.
وفي أيار، أعلن القائمون على المهرجان أنّ الجائزة الفخرية الأخرى لهذه الدورة ستذهب إلى الممثلة الأميركية الأسترالية كيت بلانشيت، وذلك عن مسيرتها الممتدة لـ "أكثر من 30 عاما والتي تجمع بين سينما المؤلفين والأفلام الموجّهة إلى عامة الناس".
ومن بين الفائزين السابقين بجائزة دونوستيا الفخرية - وهي أعلى تكريم في المهرجان بدأ منحها عام 1968 - غريغوري بيك، وفيتوريو غاسمان، وبيتي ديفيس، ولورين باكال، وكاترين دونوف، وآل باتشينو، وميريل ستريب، وروبرت دي نيرو.
وكان بيدرو ألمودوفار مَن قدّم جائزة دونوستيا لآل باتشينو وودي آلن وأنطونيو بانديراس.
وأخرج ألمودوفار نحو ثلاثين فيلما روائيا، بينها "تودو سوبريه مي مادريه" ("Todo sobre mi madre") الحائز جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 1999، و"أبلي كونيا" ("Hable Con Ella") الحائز أوسكار عن أفضل سيناريو أصلي.
فاز ألمودوفار أيضا بجائزتي "غولدن غلوب"، وسبع جوائز من أكاديمية السينما الأوروبية، وخمس جوائز "بافتا"، وأربعة جوائز "سيزار"، بالإضافة إلى تكريمه في مهرجانات كان والبندقية وبرلين وسان سيباستيان.
ونقل البيان عن المخرج قوله إن "تكريمي يشعرني بالسعادة والامتنان. إنه لشرف كبير لي أنّ سان سيباستيان هي إحدى المدن التي يتم فيها الاحتفاء بالسينما بأكبر قدر من الحماسة".
آخر الأخبار
فنّ
الإسباني
بيدرو
المودوفار
سيُكّرَّم
مهرجان
سيباستيان
السينمائي
التالي
أثناء توجهه إلى الأردن... مضيفات الطائرة يشاركن جورج وسوف بلحظات عفوية: "الهوى سلطان"! (فيديو)
بعد صراع مع مرض الزهايمر.... رحيل بطلة فيلم The Notebook جينا رولاندز عن 94 عاما
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-07-05
مهرجان عمّان السينمائي الدولي ينطلق بدورته الخامسة وفلسطين نجمة الحفل!
فنّ
2024-07-05
مهرجان عمّان السينمائي الدولي ينطلق بدورته الخامسة وفلسطين نجمة الحفل!
0
فنّ
2024-06-29
مهرجان البندقية السينمائي سيمنح الممثلة سيغورني ويفر أسداً ذهبياً فخرياً... وهذه التفاصيل
فنّ
2024-06-29
مهرجان البندقية السينمائي سيمنح الممثلة سيغورني ويفر أسداً ذهبياً فخرياً... وهذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
2024-08-13
لبنان يتحضر لاستقبال جثمان البطريرك كريكور بيدروس أغاجانيان
أخبار لبنان
2024-08-13
لبنان يتحضر لاستقبال جثمان البطريرك كريكور بيدروس أغاجانيان
0
أخبار لبنان
2024-08-07
بوحبيب في اتصال مع نظيره الإسباني: لضرورة وضع حد للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
2024-08-07
بوحبيب في اتصال مع نظيره الإسباني: لضرورة وضع حد للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمنطقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
08:45
بعد قرار إيقاف كافة نشاطاتها الفنية في مصر.... الخلاف بين هيفاء وهبي وشركة "ريماس" ينتهي بمصالحة وهذا ما حصل
فنّ
08:45
بعد قرار إيقاف كافة نشاطاتها الفنية في مصر.... الخلاف بين هيفاء وهبي وشركة "ريماس" ينتهي بمصالحة وهذا ما حصل
0
فنّ
06:19
أثناء توجهه إلى الأردن... مضيفات الطائرة يشاركن جورج وسوف بلحظات عفوية: "الهوى سلطان"! (فيديو)
فنّ
06:19
أثناء توجهه إلى الأردن... مضيفات الطائرة يشاركن جورج وسوف بلحظات عفوية: "الهوى سلطان"! (فيديو)
0
فنّ
04:54
بعد صراع مع مرض الزهايمر.... رحيل بطلة فيلم The Notebook جينا رولاندز عن 94 عاما
فنّ
04:54
بعد صراع مع مرض الزهايمر.... رحيل بطلة فيلم The Notebook جينا رولاندز عن 94 عاما
0
فنّ
03:52
نجم يافع في مشهد رومانسي مع حبيبته الجديدة... قبلات واحتضان على البحر (صور)
فنّ
03:52
نجم يافع في مشهد رومانسي مع حبيبته الجديدة... قبلات واحتضان على البحر (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:41
هآرتس: مسؤولون بإدارة بايدن يقولون قبيل بدء قمة الدوحة إن تحرير المختطفين ممكن من خلال المفاوضات فقط
آخر الأخبار
01:41
هآرتس: مسؤولون بإدارة بايدن يقولون قبيل بدء قمة الدوحة إن تحرير المختطفين ممكن من خلال المفاوضات فقط
0
خبر عاجل
2024-08-02
طيران الشرق الأوسط: رحلات 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
خبر عاجل
2024-08-02
طيران الشرق الأوسط: رحلات 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
0
صحة وتغذية
2024-08-03
حيلة سحرية تمنع تسوس الأسنان... طبيبة تكشف معلومات قيّمة!
صحة وتغذية
2024-08-03
حيلة سحرية تمنع تسوس الأسنان... طبيبة تكشف معلومات قيّمة!
0
صحة وتغذية
2024-08-13
تجنبوا ضبط أكثر من منبه واحد صباحاً... تحذير طبي والأسباب صادمة!
صحة وتغذية
2024-08-13
تجنبوا ضبط أكثر من منبه واحد صباحاً... تحذير طبي والأسباب صادمة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:50
أبيض يجول على مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات في الشوف
أخبار لبنان
07:50
أبيض يجول على مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات في الشوف
0
تقارير نشرة الاخبار
07:47
وزيرِ الخارجية الفرنسية يحط في عين التينة... إليكم هدف الزيارة
تقارير نشرة الاخبار
07:47
وزيرِ الخارجية الفرنسية يحط في عين التينة... إليكم هدف الزيارة
0
أخبار لبنان
05:59
حمية: الورشة الأولى لتأهيل وصيانة اوتوسترادات لبنان انطلقت من الجنوب وصولًا إلى العاصمة بيروت
أخبار لبنان
05:59
حمية: الورشة الأولى لتأهيل وصيانة اوتوسترادات لبنان انطلقت من الجنوب وصولًا إلى العاصمة بيروت
0
أمن وقضاء
14:23
شهيد وجرحى منهم في حال حرجة اثر غارة مرجعيون
أمن وقضاء
14:23
شهيد وجرحى منهم في حال حرجة اثر غارة مرجعيون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
بعد انتهاء الألعاب الأولمبية... إليكم الإستحقاقات التي تنتظر ماكرون
تقارير نشرة الاخبار
14:06
بعد انتهاء الألعاب الأولمبية... إليكم الإستحقاقات التي تنتظر ماكرون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
فعاليات Summer In Action متواصلة في فاريا - شبروح
تقارير نشرة الاخبار
14:01
فعاليات Summer In Action متواصلة في فاريا - شبروح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
محادثات لوقف إطلاق النار في السودان إنطلقت في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:57
محادثات لوقف إطلاق النار في السودان إنطلقت في جنيف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
التوغل الأوكراني في كورسك الروسية مستمر لأسبوعه الثاني
تقارير نشرة الاخبار
13:53
التوغل الأوكراني في كورسك الروسية مستمر لأسبوعه الثاني
0
رياضة
13:38
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يواصل روزنامة سباقاته ويطلق مبادرات جديدة
رياضة
13:38
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يواصل روزنامة سباقاته ويطلق مبادرات جديدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول
2
أخبار لبنان
11:26
وفاة الوزير السابق جورج قرم
أخبار لبنان
11:26
وفاة الوزير السابق جورج قرم
3
أخبار لبنان
14:35
سيدة فقدت السيطرة أثناء قيادتها فاجتاحت أحد المحال... ووفاة طفل
أخبار لبنان
14:35
سيدة فقدت السيطرة أثناء قيادتها فاجتاحت أحد المحال... ووفاة طفل
4
منوعات
15:46
عن طريق الخطأ... عمل تخريبي ينعكس بطريقة غير متوقعة على منفذيه!
منوعات
15:46
عن طريق الخطأ... عمل تخريبي ينعكس بطريقة غير متوقعة على منفذيه!
5
منوعات
05:26
بعد مرور أيام على الهزة الأرضية... العالم الهولندي يحذّر سكان هذه الدول: "ابقوا في حالة تأهب"! (فيديو)
منوعات
05:26
بعد مرور أيام على الهزة الأرضية... العالم الهولندي يحذّر سكان هذه الدول: "ابقوا في حالة تأهب"! (فيديو)
6
آخر الأخبار
02:16
القناة 12 الإسرائيلية: شخصيات أميركية رفيعة المستوى تقول إن إسرائيل لن تنجح في القضاء على حماس كليا
آخر الأخبار
02:16
القناة 12 الإسرائيلية: شخصيات أميركية رفيعة المستوى تقول إن إسرائيل لن تنجح في القضاء على حماس كليا
7
أمن وقضاء
15:29
نحو 9 قتلى اثر اشكال في بلدة المصرية الحدودية من الجانب السوري
أمن وقضاء
15:29
نحو 9 قتلى اثر اشكال في بلدة المصرية الحدودية من الجانب السوري
8
صحف اليوم
00:32
عن أجواء المباحثات التي اجراها هوكشتاين بالامس.. هذ ما كشفته المصادر (الجمهورية)
صحف اليوم
00:32
عن أجواء المباحثات التي اجراها هوكشتاين بالامس.. هذ ما كشفته المصادر (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More