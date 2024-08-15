مظهره الجديد يصدم متابعيه... بوراك أوزجيفيت بوزن زائد يثير التساؤلات! (صورة)

مظهره الجديد يصدم متابعيه... بوراك أوزجيفيت بوزن زائد يثير التساؤلات! (صورة)



أثار الممثل التركي بوراك أوزجيفيت التساؤلات بعد ظهوره بوزن زائد مؤخرا خلال تواجده في إجازة صيفية مع عائلته في بودروم.



وفي التفاصيل، كشف بوراك أوزجيفيت لبرنامج الصفحة الثانية السبب خلف اكتسابه الوزن وقال: "إن هذه الكيلوغرامات كانت من أجل مشروع يتم التحضير له".



وتزامن رد بوراك أوزجيفيت مع تداول مجموعة من الصور له عبر مواقع التواصل، والتي تم التقاطها له من قبل الصحافة خلال إجازته الصيفية.



ويُعتبر بوراك أوزجيفيت من الممثلين الأكثر وسامة في تركيا ويملك قاعدة جماهيرية كبيرة.