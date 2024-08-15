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بعد مرور سنوات على القضية... ممثل عالمي يكشف تفاصيل خيانته الزوجية تحت تأثير المخدر!

فنّ
2024-08-15 | 10:05
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بعد مرور سنوات على القضية... ممثل عالمي يكشف تفاصيل خيانته الزوجية تحت تأثير المخدر!
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بعد مرور سنوات على القضية... ممثل عالمي يكشف تفاصيل خيانته الزوجية تحت تأثير المخدر!

بعد مرور سنوات على القضية... ممثل عالمي يكشف تفاصيل خيانته الزوجية تحت تأثير المخدر!

اعترف الممثل الكوميدي كيفن هارت باستخدامه مادة مخدرة  قبل إقدامه على خيانة زوجته إنيكو هارت في عام 2017 عندما كانت الأخيرة حاملًا، وذلك أثناء التحقيق معه في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفي التفاصيل، كان قد أعلن كيفن هارت هذا الأمر في 6 آب في المحكمة العليا في لوس أنجلوس، كجزء من قضية مستمرة رفعها صديقه السابق جوناثان جاكسون، وفق ما ذكرته مجلة
"People" البريطانية التي استطاعت الاطلاع على الملف القضائي. 

وادعى كيفن هارت أنه أخبر محقق المدعي العام روبن ليتورنو أن صديقاً له قد أصرّ عليه لاستخدام المخدّر، على الرغم من أن الممثل أخبره أنه لا يتعامل مع  مخدرات كهذه.

وتابع كيفن هارت سرد المزيد من التفاصيل عن تلك الليلة، إذ قضى المزيد من الوقت في شرب الكحول والتسكع مع الشابتين "ساباغ" و"مورغان". وأضاف هارت أنه لا يتذكر سوى أنه ذهب إلى سريره مرتديًا ملابسه بالكامل، وألحقت ساباغ به. 

ويُذكر أن مقطع فيديو عن الحادثة الجنسية سبق أن انتشر خلال عام 2017 لابتزاز كيفن هارت، الذي قدّم اعتذارًا لزوجته وأطفاله على منصة انستغرام عام 2017.

وفي عام 2018، اتُهم جاكسون بمحاولة ابتزاز هارت من خلال التهديد بنشر مقطع فيديو جنسي فاضح للممثل ولكن تم إسقاط التهمة الموجهة إلى جاكسون في أيلول 2021.

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