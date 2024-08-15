بعد مرور سنوات على القضية... ممثل عالمي يكشف تفاصيل خيانته الزوجية تحت تأثير المخدر!

بعد مرور سنوات على القضية... ممثل عالمي يكشف تفاصيل خيانته الزوجية تحت تأثير المخدر!



اعترف الممثل الكوميدي كيفن هارت باستخدامه مادة مخدرة قبل إقدامه على خيانة زوجته إنيكو هارت في عام 2017 عندما كانت الأخيرة حاملًا، وذلك أثناء التحقيق معه في مكتب التحقيقات الفيدرالي.



وفي التفاصيل، كان قد أعلن كيفن هارت هذا الأمر في 6 آب في المحكمة العليا في لوس أنجلوس، كجزء من قضية مستمرة رفعها صديقه السابق جوناثان جاكسون، وفق ما ذكرته مجلة