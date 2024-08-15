كيم كارداشيان تتحدث عن حياتها العاطفية بشكل صريح... هذا ما كشفته!

كيم كارداشيان تتحدث عن حياتها العاطفية بشكل صريح... هذا ما كشفته!

تحدثت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان عن حياتها العاطفية ونفت دخولها في أي علاقة عاطفية جديدة حالياً، وذلك في مقابلة مع جيمي فالون ضمن برنامج The Tonight Show.



وأوضحت كارداشيان أن أولادها الأربعة يلعبون دور "كيوبيد" منذ انفصالها عن والدهم مغني الراب الأميركي كانييه ويست.



وقالت كارداشيان: "أولادي يحاولون الإيقاع بي ويقومون بإعداد القوائم وأنا أقول لهم يا رفاق هذا ليس ما أريده الآن".



وبعد انفصالها عن زوجها، دخلت كارداشيان في علاقة حب جديدة مع الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، بالإضافة إلى أنها أثارت أيضاً شائعات بشأن مواعدتها نجم اتحاد كرة القدم الأميركي أوديل بيكهام جونيور في أيلول 2023.