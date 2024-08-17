فيديو يجمع وائل كفوري وجورج وسوف في الأردن... سلام من القلب وقبلة محبة: "بتاخد العقل"

بعد انتهاء حفلهما الجماهيري في مجمّع الملك حسين للأعمال في الأردن أمس الجمعة، نشر سلطان الطرب جورج وسوف فيديو جمعه بملك الرومانسية وائل كفوي عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه عبر موقع إنستغرام.وظهر جورج وسوف من داخل سيارته، حيث لاقاه وائل كفوري واقترب ليقبله وييوجه له التحية.وخلال الفيديو، قال وائل كفوري لجورج وسوف: "ولك يعطيك الصحة والعافية"، ليجيب الأخير: "كنت عم بتسمع عليك بتاخد العقل".