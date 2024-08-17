"أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه؟"... تفاصيل صادمة بقضية وفاة ماثيو بيري: أطباء متورطون وما علاقة "ملكة الكيتامين"؟

تم توجيه الاتهام إلى خمسة أفراد فيما يتعلق بوفاة الممثل ماثيو بيري عام 2023، وفقًا لمكتب المدعي العام الأميركي.
وتأتي هذه الاتهامات، التي أُعلن عنها صباح الخميس الفائت، في مؤتمر صحفي في لوس أنجلوس، بعد أن قال المحققون إنهم كشفوا شبكة سرية من بائعي وموردي الأدوية الذين يزعمون أنهم مسؤولون عن توزيع الكيتامين، الذي قتل بيري.
ومن بين المتهمين طبيبان، والمساعد الشخصي المقيم لبيري، وشخص تشير إليه السلطات باسم "ملكة الكيتامين"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأميركي.
وقال المدعي العام الأميركي مارتن استرادا إن المتهمين "استغلوا قضايا إدمان السيد بيري... لقد كانوا يعلمون أن ما كانوا يفعلونه كان خطأ".
وقد توصل ثلاثة من المتهمين الخمسة إلى اتفاق إقرار بالذنب، وفق ما نقل موق سي.إن.إن
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وقال المدعي العام الأميركي إن المتهمين الآخرين، الدكتور سلفادور بلاسينسيا، من سانتا مونيكا، كاليفورنيا، وجاسفين سانغا، اللذين قال استرادا انهما كانا يديران ما يرقى إلى "متجر لبيع المخدرات" في منزلها، تم توجيه الاتهام إليهما يوم الأربعاء.
ودفع بلاسنسيا بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه، بما في ذلك تهمة التآمر لتوزيع الكيتامين، وسبع تهم بتوزيع الكيتامين وتهمتين بتغيير وتزوير المستندات أو السجلات المتعلقة بالتحقيق الفيدرالي. وتم احتجازه بسند غير مضمون بقيمة 100 ألف دولار وتسلم ترخيص إدارة مكافحة المخدرات الخاص به، والذي سمح له بوصف مواد خاضعة للرقابة، بناءً على أمر من القاضي ألكا ساغار. ومن المقرر أن تتم محاكمته في 8 تشرين الأول.
ودفعت سانغا ببراءتها من تهمة التآمر لتوزيع الكيتامين، وتهمة صيانة مبنى متورط في المخدرات، وتهمة حيازة بقصد توزيع الميثامفيتامين، وتهمة حيازة بقصد توزيع الكيتامين، وخمس تهم توزيع الكيتامين.
وألغى القاضي الكفالة التي كانت لدى سانغا سابقًا من تهمة أخرى لم يتم مشاركتها أثناء المحكمة وأمر بإبقائها رهن الاحتجاز. وقال ممثلو الادعاء إن فرارها يمثل "خطرًا كبيرًا" نظرًا لسفرها الدولي المكثف وجنسيتها المزدوجة الأميركية والبريطانية، ويبدو أنها تمول نفسها من خلال مبيعات المخدرات.
تواصلت CNN مع محاميي بلاسينسيا وسانغا للتعليق.
وقال محامي بلاسينسيا، ستيفان ساكس، لشبكة KCAL/KCBS التابعة لشبكة CNN، إنه لا يوجد دليل يدعم هذه الادعاءات في لائحة الاتهام.
وتوفي الممثل المحبوب الذي لعب دور تشاندلر بينج في مسلسل Friends في تشرين الأول 2023 عن عمر يناهز 54 عامًا. وعُثر على بيري عائمًا ووجهه لأسفل في جاكوزي مستقل في منزله في Pacific Palisades. توفي الممثل نتيجة "التأثيرات الحادة للكيتامين" والغرق اللاحق، وفقًا لتقرير تشريح الجثة الصادر عن مكتب الفحص الطبي في لوس أنجلوس.
وقالت آن ميلغرام، مديرة إدارة مكافحة المخدرات، في البيان الصحفي: "بدأت رحلة ماثيو بيري مع الأطباء عديمي الضمير الذين أساءوا استخدام ثقتهم، ثم مع تجار الشوارع الذين أعطوه الكيتامين في قوارير... كل يوم، تعمل إدارة مكافحة المخدرات بلا كلل مع شركائنا الفيدراليين والولائيين والمحليين لحماية الجمهور ومحاسبة أولئك الذين يوزعون المخدرات القاتلة والخطيرة - سواء كانوا تجار مخدرات محليين أو أطباء ينتهكون قسمهم الذي أقسموه لرعاية المرضى. ".
وعند الإعلان عن الاتهامات يوم الخميس، قال استرادا إن المحققين يعتقدون أن بيري "عاد إلى الإدمان" في الخريف الفائت وأشاروا إلى ضعف بيري باعتباره مدمنًا يتعافى.
وزعم إسترادا أن بلاسينسيا عملت مع الدكتور مارك شافيز لتزويد بيري بالكيتامين، والذي كان مساعد بيري، كينيث إيواماسا، يحقن الممثل به على الرغم من عدم حصوله على تدريب طبي.
وجاء في البيان أن تشافيز، وهو طبيب يبلغ من العمر 54 عاما من سان دييغو، "وافق على الاعتراف بالذنب في تهمة التآمر لتوزيع الكيتامين".
وقال البيان إن إيواماسا، البالغ من العمر 59 عامًا من بحيرة تولوكا بولاية كاليفورنيا، أقر بالذنب في 7 آب في تهمة التآمر لتوزيع الكيتامين الذي تسبب في الوفاة. وتزعم السلطات أن إيواماسا أيضًا "أجرى حقنًا متعددة لبيري في 28 تشرين الأول 2023 - وهو اليوم الذي توفي فيه بيري".
كما اعترف إريك فليمنغ، 54 عامًا، من هوثورن بولاية كاليفورنيا، بالذنب في تهمة التآمر لتوزيع الكيتامين وتهمة توزيع الكيتامين مما أدى إلى الوفاة، وفقًا للمدعي العام الأميركي. وأضاف البيان الصحفي أن فليمنغ قال في وثائق المحكمة إنه وزع الكيتامين الذي قتل بيري، والذي قال فليمنغ إنه حصل عليه من سانغا.
وقال إسترادا إنه على مدى شهرين من أيلول إلى تشرين الأول 2023، تم تزويد بيري "بحوالي 20 قارورة من الكيتامين" كلفته حوالي 55 ألف دولار.
وقال إسترادا: "رأى المدعى عليه بلاسينسيا في ذلك فرصة للاستفادة من السيد بيري... لقد كتب في رسالة نصية في أيلول 2023: "أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه؟" وذكر أيضًا في رسائل نصية أنه يريد أن يكون مصدر الإمداد الوحيد للسيد بيري".
وكان بيري قد قام بتفصيل صراعاته المستمرة منذ عقود مع إدمان المخدرات في مذكراته الصادرة عام 2022 .