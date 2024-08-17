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هكذا أمضت مادونا عيد ميلادها الـ66 في إيطاليا! (صور)
فنّ
2024-08-17 | 15:15
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هكذا أمضت مادونا عيد ميلادها الـ66 في إيطاليا! (صور)
أمضت نجمة البوب مادونا عيد ميلادها السادس والستين في بومبيي، وتبرعت لمشروع مسرحي محلي يدعم الأطفال المعرضين للخطر، على ما أعلن القائمون على الموقع الأثري الإيطالي السبت.
وقد زارت المغنية الشهيرة الموقع المدرج على قائمة منظمة اليونسكو للتراث ليلة الجمعة مع مقربين منها، والتقت بمجموعة مراهقين منضوين ضمن "حلم الطيران"، وهو مشروع مسرحي يشرف عليه متحف بومبيي ويشرك الشباب المحليين في العروض الثقافية.
وكتب المتحف في بيان "كما أُعلن خلال الاجتماع، قررت الفنانة دعم المشروع ... مع تمويل العام الدراسي 2024/2025 بالكامل".
ونظّم مدير موقع بومبيي غابرييل زوختريغل لمادونا والوفد المرافق جولة خاصة، بعدما قدّم بعض الممثلين الشباب عيّنة من أعمالهم.
وانتظر المعجبون لساعات خارج مدخل المجمع لإلقاء نظرة على المغنية.
وقال المنظمون إن المشروع، الذي دخل عامه الرابع وتناهز ميزانيته 250 ألف يورو، شارك فيه نحو 300 مراهق وطفل من المنطقة يتدرّبون على التمثيل والموسيقى والكتابة.
بعد العرض الأول في مسرح بومبيي الكبير هذا العام، جال المشروع في بولونيا ورافينا، ومن المقرر عرضه في فيتشنزا في الخريف.
وأدى ثوران جبل فيزوف في عام 79 ميلادي إلى تكوّن سحابة عملاقة من الغازات والرماد البركاني فوق مدينة بومبيي، ما أدى إلى دفن وحفظ المباني والمنشآت، وحتى السكان أنفسهم.
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