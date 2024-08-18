"المشرف هددني"... مغنية أميركية شهيرة تتعرض لموقف صادم في أحد المطارات: ماذا حصل؟

زعمت المغنية الأميركية بيبي ريكسا أنها تعرضت للتهديد ومنعت من السفر بسبب تحدثها باللغة الألبانية إلى ضابط أمن المطار، مضيفةً أنها كانت ضحية لجريمة كراهية.

وفي التفاصيل، منعت بيبي ريكسا من الصعود على متن الطائرة في مطار ميونيخ الدولي في ألمانيا المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت بيبي ريكسا في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام: "المشرف على متن هذه الرحلة هددني لأنني تحدثت معه باللغة الألبانية".

وتابعت: "أعتقد أن هذه جريمة كراهية لأنني ألبانية، لم يسمح لي بأخذ اسمه واستمر في إساءة معاملتي ليجعلني أشعر بأنه أقوى مما كان عليه".

واكتشفت بيبي ريكسا بعد التحقيق أن الشخص المذكور يعمل لدى "ATSG"، وهي شركة خدمات طيران استأجرتها شركة لوفتهانزا.

ومن جهتها، زعمت والدة بيبي ريكسا أن ابنتها تعرضت لسلوك غير مهني من موظف في المطار، مضيفةً أن هذا الحادث قد يستدعي اتخاذ اجراءات قانونية بشأن المضايقات التي تعرضت ابنتها لها.

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