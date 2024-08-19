من الفضاء إلى العالم... ماريلين نعمان تطلق جديدها وهكذا بدت (فيديو)

أطلقت الفنانة الشابة ماريلين نعمان أغنية جديدة بعنوان "نشاز".



ونشرت ماريلين نعمان في حسابها عبر منصة يوتيوب الأغنية المصورة على طريقة الفيديو كليب.



الأغنية التي كتبها ولحنها جاد عبيد، لاقت استحسانا كبيرا من قبل محبي ماريلين، الذين بدأوا بنشر مقاطع منها في صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.