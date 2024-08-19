دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد مديرة أعمالها: "أختي بالروح" (صورة)

دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد مديرة أعمالها: "أختي بالروح" (صورة)



احتفلت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة يوم أمس الأحد بعيد ميلاد صديقتها ومديرة أعمالها أوديل رحمة وسط أجواء مميزة وبحضور عدد من الأصدقاء.



ونشرت رحمة صورة عبر خاصية القصص القصيرة ظهرت فيها برفقة مديرة أعمالها وكتبت: "اليوم أحتفل بصديقتي المفضلة ومديرتي وأختي بالروح وشريكتي في كل الظروف مهما كانت صعبة، أنت تستحقين العالم عيد ميلاد سعيد".