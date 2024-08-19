الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجزء الجديد من أفلام "إيليين" يتصدر شباك التذاكر الأميركي... إليكم التفاصيل

فنّ
2024-08-19 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجزء الجديد من أفلام &quot;إيليين&quot; يتصدر شباك التذاكر الأميركي... إليكم التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الجزء الجديد من أفلام "إيليين" يتصدر شباك التذاكر الأميركي... إليكم التفاصيل

الجزء الجديد من أفلام "إيليين" يتصدر شباك التذاكر الأميركي... إليكم التفاصيل

تبوأ الجزء الجديد من سلسلة أفلام الخيال العلمي "إيليين" صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية منذ بدء عروضه خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لما أظهرته الأرقام التي نشرتها الأحد شركة "إكزيبيتر ريليشنز" المتخصصة.

فقد بلغت إيرادات "إيليين: رومولوس" للمخرج فيدي ألفاريز من الأوروغواي 41,5 مليون دولار في  الأيام الثلاثة الأولى لطرحه في دور السينما، أي بين الجمعة والأحد.

ووصف المحلل المتخصص ديفيد أ. غروس من شركة "فرانشايز إنترتينمنت ريسرتش" هذه النتيجة بأنها "انطلاقة ممتازة لتتمة سلسلة أفلام رعب".

ويشكّل "إيليين: رومولوس" الفيلم التاسع ضمن سلسلة بدأت في العام 1979 مع فيلم بعنوان "إيليين" للمخرج البريطاني ريدلي سكوت، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وجاءت هذه البداية القوية لـ"رومولوس" على حساب "ديدبول أند وولفرين"، إذ تراجع هذا الفيلم المنتمي إلى عالم "مارفل" للأبطال الخارقين إلى المركز الثاني محققا 29 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة على بدء عروضه.

وكان هذا الإنتاج الضخم من "ديزني" قد تجاوز عتبة المليار دولار في مبيعات التذاكر في مختلف أنحاء العالم، مستفيدا من شعبية النجمين راين رينولدز الذي يؤدي دور ديدبول وهيو جاكمان الذي يجسّد شخصية وولفرين.

أما فيلم "إت إندز ويذ آس" المقتبس من رواية للكاتبة الأميركية كولين هوفر، وهو من إنتاج "سوني" ومن بطولة نجمة مسلسل "غوسيب غيرلز"  بليك ليفلي، فانخفض ترتيبه إلى المرتبة الثالثة، إذ اكتفى بتحقيق 24 مليون دولار بعد بدايات جيدة الأسبوع الفائت.

وحقق فيلم الإثارة "تويسترز" من إنتاج "يونيفرسال" إيرادات بقيمة 9,8 ملايين دولار، مواصلا تقهقره درجة أخرى في الترتيب، إذ تراجع هذا الشريط الذي يقدّم بصيغة جديدة فيلما من العام 1996 عن أعاصير أوكلاهوما المدمّرة، من المركز الثالت إلى الرابع.

وحل في المرتبة الخامسة مع 8,4 ملايين دولار فيلم الرسوم المتحركة "كورالاين" الذي أعيد طرحه في دور السينما في مناسبة عيده الخامس عشر.

ورأى المحلل ديفيد أ. غروس، أن الأفلام التي تشكّل تتمات لأعمال وسلاسل سابقة، على غرار  "رومولوس" و"تويسترز" و"ديدبول" هي "بلا شك فرصة للصناعة" السينمائية.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى:

6- "ديسبيكابل مي 4" (6 ملايين دولار)

7- "تراب" (3,4 ملايين دولار)

8- "إنسايد آوت 2" (3,2 ملايين دولار)

9- "بوردرلاندز" (3,1 ملايين دولار)

10- "ستري 2" (2,3 مليون دولار)

آخر الأخبار

فنّ

الجديد

أفلام

"إيليين"

يتصدر

التذاكر

الأميركي...

إليكم

التفاصيل

LBCI التالي
هيفاء وهبي بإطلالة سوداء تضج أنوثة... شاهدوا كيف بدت (صور)
ساحر النساء الفرنسي آلان دولون بطل لا يموت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-07-29

فيلم "ديدبول أند وولفرين" يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأميركية

LBCI
فنّ
2024-07-01

للأسبوع الثالث على التوالي... "إنسايد آوت 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا

LBCI
منوعات
2024-07-29

مزارعو القنب الهندي في المغرب يخرجون من "الظل إلى النور"... إليكم التفاصيل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-07-06

تحقيق قضائي بشأن "ميتا" في إسبانيا... إليكم التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
08:44

بعد نجاح "ما في ليل"... ناصيف زيتون يروّج لديو غنائي جديد بأسلوب عفوي! (فيديو)

LBCI
فنّ
06:00

"بموقفها ده اشترتني طول عمري"... شيرين تتحدث عن هيفا: سأبقى ممتنة لها حتى مماتي وهذا ما فعلته معي!

LBCI
فنّ
03:44

دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد مديرة أعمالها: "أختي بالروح" (صورة)

LBCI
فنّ
03:35

من الفضاء إلى العالم... ماريلين نعمان تطلق جديدها وهكذا بدت (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-08-17

"المعلومات" تتابع التحقيق في قضية إكتشاف خمس جثث داخل أحد المنازل في كفرشيما

LBCI
صحة وتغذية
05:09

هل تشعرون بالخمول والإرهاق بشكل دائم؟ تجنبوا القيام بهذه العادات!

LBCI
أخبار لبنان
10:06

"اوجيرو": عطل كهربائي في سنترال بير حسن

LBCI
آخر الأخبار
08:01

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي برتبة رقيب في هجوم حزب الله بطائرات مسيرة على الجليل الغربي شمال إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:38

الطيران الاسرائيلي اطلق صاروخين على ارض عند اطراف المنصوري - بيوت السياد

LBCI
أخبار دولية
14:17

بلينكن: إسرائيل قبلت مقترح وقف اطلاق النار ويتعين على حماس الآن قبوله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

قمر ازرق عملاق يزين سماء العالم الليلة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

بين روسيا وأوكرانيا صواريخ وقتال... وكلاب روبوتية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

الانتخابات الرئاسية الأميركية: افتتاح فعاليات المؤتمرِ الوطني للحزب الديمقراطي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

بعد بقرزلا .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا في بلدتها رحبة التي غصت بالإحتفالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

في اللوحات الاعلانية: عشوائية التركيب خطر على السلامة العامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جمعية المصارف تحذر من اللائحة الرمادية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:33

غارات تستهدف بلدات بقاعية (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
13:43

مصدران أمنيان لرويترز : غارة إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله في وادي البقاع

LBCI
منوعات
04:29

اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟

LBCI
منوعات
09:40

قضية اختفاء التيكتوكر اللبنانية تابع... هل ما زالت على قيد الحياة؟

LBCI
أمن وقضاء
15:09

توضيح من قوى الأمن حول الإشكال الذي حصل في المطار

LBCI
أخبار لبنان
06:30

جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024

LBCI
أخبار دولية
00:50

قاذفة قنابل تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت "بشكل خطير" من طائرة استطلاع روسيّة فوق حمص

LBCI
صحة وتغذية
07:45

استراتيجية تحدث انقلابا على الفكر التقليدي في معالجة السرطان... هذا ما اقترحه البروفيسور فيليب سالم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More