شيرين عبد الوهاب في رسالة تحذيرية هامة... هذا ما طلبته من جمهورها (صورة)

شيرين عبد الوهاب في رسالة تحذيرية هامة... هذا ما طلبته من جمهورها (صورة)

حذّرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب متابعيها، من التعامل مع أي محتوى يُنشر على حساباتها الرسمية القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي أو قناتها القديمة على منصة يوتيوب.



وفي التفاصيل، أوضحت شيرين عبد الوهاب في بيان شاركته عبر حسابها الجديد على منصة إكس أن الحسابات والقناة القديمة لم تعد تحت سيطرتها.



كذذلك، أكّدت شيرين عبد الوهاب أن أي محتوى يتم نشره على هذه الحسابات، كأغنية "بتمنى انساك"، "اللي يقابل حبيبي"، "هنحتفل" والأعمال القادمة التي من المقرر نشرها، لا علاقة للفنانة بنشرها.



وطلبت شيرين عبد الوهاب من محبيها وجمهورها عدم تصديق محتوى هذه الحسابات، مؤكدة أنها لا تمتلك السيطرة عليها وأن جهات معينة تقوم باستغلال اسمها ونشاطها الفني.



كذلك، ذكّرت شيرين عبد الوهاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحساباتها التي تديرها حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.