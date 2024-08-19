شيرين عبد الوهاب في رسالة تحذيرية هامة... هذا ما طلبته من جمهورها (صورة)

*بيان مهم*
تحذر النجمة شيرين عبد الوهاب، جمهورها، من التعامل مع أي محتوى ينشر على حساباتها الرسمية القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي أو قناتها القديمة على يوتيوب.
وتوضح شيرين، أن الحسابات والقناة القديمة لم تعد تحت سيطرتها، وأن هناك نزاع قضائي قائم حولها.
وتؤكد أن أي أغاني أو… pic.twitter.com/NTu9W9oyNi
— Sherin Abdelwahab (@Sherinthesinger) August 19, 2024
*بيان مهم*
تحذر النجمة شيرين عبد الوهاب، جمهورها، من التعامل مع أي محتوى ينشر على حساباتها الرسمية القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي أو قناتها القديمة على يوتيوب.
وتوضح شيرين، أن الحسابات والقناة القديمة لم تعد تحت سيطرتها، وأن هناك نزاع قضائي قائم حولها.
وتؤكد أن أي أغاني أو… pic.twitter.com/NTu9W9oyNi