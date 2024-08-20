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ظهور بن أفليك مُبتسماً في اجتماع عائلي مع زوجته السابقة... وغياب ملحوظ لجنيفر لوبيز (فيديو)

فنّ
2024-08-20 | 05:05
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ظهور بن أفليك مُبتسماً في اجتماع عائلي مع زوجته السابقة... وغياب ملحوظ لجنيفر لوبيز (فيديو)
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ظهور بن أفليك مُبتسماً في اجتماع عائلي مع زوجته السابقة... وغياب ملحوظ لجنيفر لوبيز (فيديو)

اجتمع بن أفليك مع زوجته السابقة جينيفر غارنر خلال عطلة نهاية الأسبوع لإرسال ابنتهما فيوليت إلى الجامعة، حيث ظهر مبتسمًا من جديد.

ولكن ما لفت الأنظار هو غياب زوجته الحالية، جينيفر لوبيز، عن هذا الحدث العائلي الهام، وسط تقارير تشير إلى توتر في زواجهما.

وفي الصور الحصرية التي نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني، بدا الممثل البالغ من العمر 52 عامًا مرتاحًا وسعيدًا خلال تناول العشاء مع غارنر (52 عامًا) وابنتهما فيوليت (18 عامًا) وابنهما فين (15 عامًا) في بلدة نيو هيفن بولاية كونيتيكت الأميركية يوم السبت.

 وترددت أنباء عن أن فيوليت ستلتحق بجامعة ييل، وهي إحدى جامعات رابطة اللبلاب المرموقة، والتي تقع في نيو هيفن.

وجاءت هذه اللحظة العائلية في وقت تُثار فيه شائعات حول وجود مشاكل في زواج بن أفليك من لوبيز، حيث لوحظ أنه لم يكن يرتدي خاتم الزواج خلال النزهة. وعلى الرغم من علاقة لوبيز القوية بفيوليت، إلا أنها لم تكن حاضرة في هذه المناسبة الهامة.

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