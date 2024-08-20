دانييلا رحمة في مشهد عفوي مع هرّ زوجها: "زيتون" (فيديو)

نشرت النجمة اللبنانية دانييلا رحمة عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه مع هرّ زوجها النجم السوري ناصيف زيتون، واسمه "أوليف" Olive.

ويتضمن الفيديو العفوي الممثلة الأسترالية اللبنانية برفقة الهرّ أوليف، معلّقةً على المنشور بالقول: "Olive" مع ذكر حسابه "zaytoun".

ويُذكر أن ناصيف زيتون كان قد نشر مسبقاً صوراً للهرّ "زيتون"، الّذي أصبح مشهوراً.