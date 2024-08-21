نجم عالمي يثير الجدل بسبب بركة منزله الفاخر... وفيديو يوثق قفزته في الماء (فيديو)

ظهر النجم البريطاني إد شيران في صورة جديدة وهو يعرض وشوم ظهره أثناء قفزه في بركة خاصة تم بناؤها خصيصًا على أرض منزله في سوفولك بقيمة 3.7 مليون جنيه إسترليني، بالقرب من فراملينغهام.

إد، البالغ من العمر 33 عامًا، كان قد تقدم بطلب في عام 2016 للحصول على إذن لبناء هذه البركة الكبيرة على شكل كلية، لكنه واجه اعتراضات من بعض الجيران الذين كانوا قلقين من أن هذا المشروع سيشجع "أسلوب حياة برية" بدلاً من حماية "الحياة البرية".

ولحل هذا النزاع، أرسل مجلس منطقة سوفولك الساحلية فريقًا للتحقيق في البركة التي تقع في وسط أحد الحقول في عام 2019. وفي وقت لاحق من نفس العام، اضطر إد لمواجهة حظر يمنعه من استخدام "بركة الحياة البرية" للسباحة، وذلك بعد تلقي المزيد من الشكاوى من الجيران.

في تحديث جديد على حسابه على إنستغرام هذا الأسبوع، شارك إد لحظة غوصه في الماء بعد أن قفز من رصيف المراكب الصغيرة، بينما كان منتج التسجيلات بيني بلانكو يوثق الحدث ويرويه بأسلوبه المميز.