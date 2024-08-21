بعد انفصالها عن بن أفليك... نجم عالمي يتطلع لفرصة مواعدة جنيفر لوبيز! (صورة)

جينيفر لوبيز لن تكون عازبة رسميًا لبعض الوقت، ولكن هناك نجم بارز يتطلع بالفعل لفرصة مواعدة نجمة البوب والممثلة الشهيرة.

ووفق موقع "ديلي ميل"، أثارت جينيفر دهشة معجبيها يوم الثلاثاء عندما تقدمت بطلب الطلاق من زوجها بن أفليك، بعد مرور أكثر من عامين بقليل على زواجهما.

ورغم أن جينيفر تسعى لإنهاء زواجها من بن بشكل قانوني، بعدما حاول الزوجان الظهور بمظهر الزواج الصحي رغم انفصالهما فعليًا، يُشاع أن شخصية قديمة في حياتها تأمل في إعادة الأمور إلى نصابها.

مصادر كشفت لمجلة In Touch أن مغني الراب دريك، البالغ من العمر 37 عامًا، يترقب فرصة ليكون مع جينيفر.

وأوضح المصدر: "بالطبع، دريك لن يتواصل معها طالما أنها ما زالت متزوجة". بدلاً من ذلك، يُقال أن دريك يخطط للانتظار حتى يتم إنهاء إجراءات الطلاق بشكل كامل قبل أن يتحرك باتجاه جينيفر.