بدون مراسم تكريم وطنية... جنازة آلان ديلون السبت في دارته بوسط فرنسا

بعد حوالى أسبوع على وفاته عن 88 عاما، ستُقام السبت جنازة النجم آلان ديلون، إحدى أيقونات السينما الفرنسية، داخل مصلى خاص في دارته في وسط فرنسا نزولا عند رغبته، في مراسم يقتصر الحضور فيها على المقربين.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، قال مقربون من الممثل الراحل إنهم سيودعونه في مراسم مغلقة في المصلى التابع للدارة التي اشتراها الممثل عام 1971 في دوشي مونكوربون بمقاطعة لواريه والمعروفة بـ"لا برولري".

وسيترأس الجنازة المونسنيور جان ميشال دي فالكو (82 عاما)، أسقف غاب (جنوب شرق فرنسا) سابقا، والذي يعرف آلان ديلون "منذ زمن طويل"، من دون تحديد المكان أو التوقيت، بعد معلومات بثتها قناتا "سي نيوز" و"بي اف ام تي في" الفرنسيتان في هذا السياق.

ومن المقرر إقامة مراسم الوداع في الساعة الخامسة مساء.

وكان النجم المعروف بعشرات الأدوار السينمائية على مدى عقود، تطرق إلى إيمانه المسيحي في عام 2018، متحدثا عن "شغف شديد" بالعذراء مريم. وقال "إنها أكثر امرأة أحبّها في العالم (...) وأكثر من أتوجّه إليه في أغلب الأوقات".

ولطالما أراد آلان ديلون أن يُدفن في منزله، بالقرب من كلابه، في خطوة تستلزم الحصول على إذن من السلطات المحلية.

وقد أُرسل الأمر الذي يسمح بدفن الممثل في دارته إلى العائلة.