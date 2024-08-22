الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد إلغاء حفلاتها في فيينا... تايلور سويفت تخرج عن صمتها: هذا ما كشفته!

فنّ
2024-08-22 | 04:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد إلغاء حفلاتها في فيينا... تايلور سويفت تخرج عن صمتها: هذا ما كشفته!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد إلغاء حفلاتها في فيينا... تايلور سويفت تخرج عن صمتها: هذا ما كشفته!

بعد إلغاء حفلاتها في فيينا... تايلور سويفت تخرج عن صمتها: هذا ما كشفته!

كشفت المغنية الأميركية تايلور سويفت أنها شعرت بـ"الخوف" و"الذنب" الأربعاء الفائت بعد إلغاء حفلاتها في فيينا بسبب اكتشاف خطة لفجير انتحاري خلال إحداها، وفق وكالة "فرانس برس".

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وصفت إلغاء حفلاتها في فيينا يأنه كان "مزعجا"، وأضافت "لقد ملأني سبب الإلغاء بشعور جديد بالخوف والذنب الهائل لأن الكثير من الناس كانوا يخططون للمجيء إلى هذه الحفلات".

وألغيت حفلات سويفت الثلاث المقررة في فيينا في اللحظة الأخيرة في مطلع آب الجاري بعد إعلان الشرطة اكتشاف خطة تفجير انتحاري كان سيستهدف به جهاديون إحداها.

وأوقفت ثلاثة مشتبه بهم، وأفادت الولايات المتحدة بأنها زودت النمسا معلومات استخباراتية ساهمت في إحباط الهجوم.

وأقرّ المشتبه به الرئيسي البالغ 19 عاماً بولائه لتنظيم الدولة الإسلامية و"أدلى باعترافات كاملة"، وفقا للاستخبارات.

وأضافت تايلور سويفت الأربعاء في المنشور: "كنت أيضا ممتنة جدا للسلطات، إذ بفضلها حَزِنّا على حفلات موسيقية وليس على أرواح". واضافت: "إن الحب والوحدة اللذين رأيتهما لدى المعجبين الذين تجمعوا جعلاني أشعر بالشجاعة".

وكان يفترض أن تحيي المغنية البالغة 34 عامًا حفلات في فيينا في إطار جولتها العالمية "إيراس" التي انطلق شقها الأوروبي في أيار من باريس.

وبعد فرنسا، أقامت حفلات في السويد والبرتغال فإسبانيا والمملكة المتحدة مرورًا بايرلندا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا وبولندا، كان لكل منها انعكاس إيجابي ملحوظ على الاقتصاد المحلي.

وكان من المنتظر حضور أكثر من 170 ألف شخص الحفلات الثلاث في النمسا، وأن تبلغ إيراداتها نحو مئة مليون يورو وفق أرقام أوردتها وكالة الأنباء النمسوية.

آخر الأخبار

فنّ

إلغاء

حفلاتها

فيينا...

تايلور

سويفت

صمتها:

كشفته!

بدون مراسم تكريم وطنية... جنازة آلان ديلون السبت في دارته بوسط فرنسا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-08-07

إلغاء حفلات تايلور سويفت في فيينا بعد كشف مخطط لهجوم إسلامي

LBCI
فنّ
2024-08-20

بعد وفاته... عشيقة ألان ديلون السابقة تخرج عن صمتها: اتهامات متبادلة ومفاجآت صادمة وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
2024-08-14

بعد التهديدات الإرهابية... تايلور سويفت تستأنف جولتها الموسيقية في لندن

LBCI
فنّ
2024-08-14

بعد قرار منعها من العمل في مصر... هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد! (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
16:30

بدون مراسم تكريم وطنية... جنازة آلان ديلون السبت في دارته بوسط فرنسا

LBCI
فنّ
14:14

بعد انفصالها عن بن أفليك... نجم عالمي يتطلع لفرصة مواعدة جنيفر لوبيز! (صورة)

LBCI
فنّ
12:19

نجم عالمي يثير الجدل بسبب بركة منزله الفاخر... وفيديو يوثق قفزته في الماء (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-08-21

ماريلين نعمان تطبع وشماً على يد جوزيف عطية... وهذا ما كُتب فيه (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:58

في المحيط الهادئ... مجموعة من الجزر تواجه خطر الغرق والاختفاء

LBCI
منوعات
2024-08-21

قصة شعر غير متوقعة واتفاق انفصال بملايين الدولارات... ماذا يحصل بين رونالدو و"زوجته"جورجينا؟

LBCI
منوعات
2024-08-16

خلع ملابسه واتجه نحو بقرة... ما حاول سائح فعله صدم سكان تايلند (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-07-03

أب يخطط لمفاجأة زوجته في حفل زفاف ابنته... وخلافات تلوح في الأفق!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:44

حجار للبنانيين المستفيدين من برنامج "أمان" : بعد شهرين من التوقف عن الدفع ستعود العجلة بين 15 و30 ايلول

LBCI
اقتصاد
03:43

وسيم منصوري: نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

انتقالات بارزة في كرة القدم الأوروبية واعتزال مفاجئ لاحد اكبر حراس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الانتخابات الرئاسية الاميركية.. آل اوباما يسرقان الاضواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

لبنان ينزلق نحو اللائحة الرمادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

مبادرة لـOMT تنهي معاناة الأطباء مع المعاملات الإدارية

LBCI
أخبار دولية
13:45

منصة X لم تحذف باسم يوسف... إليكم ما حصل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جريمة وحشية في الدورة بطلها مشغّل في سوق الدعارة

LBCI
أمن وقضاء
13:42

الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جريمة وحشية في الدورة بطلها مشغّل في سوق الدعارة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:53

صورة واضحة تكشف عن وجه المسيح بعد صلبه بتقنية الذكاء الاصطناعي (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
01:13

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي ليلا... إليكم المناطق المستهدفة

LBCI
أمن وقضاء
02:37

قتل ابنه وتوارى عن الأنظار... وشعبة المعلومات كشفت مكان اختبائه وأوقفته

LBCI
أمن وقضاء
01:28

أدرعي يعلن شنّ هجمات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في أكثر من 10 مناطق بجنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:31

عن الحرب على الجبهة مع لبنان... هذه الأجواء من الداخل الإسرائيلي

LBCI
منوعات
16:20

غضب واسع في هذا البلد... حكم "غير مناسب" على رجل اغتصب وقتل طفلة بأشنع الطرق

LBCI
أخبار لبنان
12:19

بيان لمجلس الوزراء بشأن ملف الكهرباء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More