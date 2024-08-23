هل تذكرون أول حلقة من برنامج "ستار أكاديمي"؟... هكذا أبهرت هيلدا خليفة الجمهور بجمالها وأسلوبها الراقي (فيديو)

هل تذكرون أول حلقة من برنامج "ستار أكاديمي"؟... هكذا أبهرت هيلدا خليفة الجمهور بجمالها وأسلوبها الراقي (فيديو)



أبهرت الإعلامية هيلدا خليفة الجمهور على مدى سنوات عدةبظهورها المميز في برنامج ستار أكاديمي الذي بثته شاشة الـ LBCI

بمواسمه الـ 11.



وطوال هذه السنوات، استطاعت خليفة لفت أنظار الجمهور بإطلالاتها الأنيقة وأسلوبها الراقي الذي حجز لها مكاناً في عالم التقديم وأدخلها إلى منازل وقلوب اللبنانيين.



وأطلت خليفة على الجمهور في لبنان والعالم العربي كمقدمة لبرنامج ستار أكاديمي، لأول مرة، بعد ظهورها في ختام نشرة الأخبار المسائية قبل انطلاق "البرايم" الأول من البرنامج إلى جانب الطلاب الذين لم يتم الكشف عن هويتهم حينها.



واعتمدت خليفة إطلالة شبابية عصرية وارتدت قميصاً بألوان مختلفة وتنورة باللون الوردي بالإضافة إلى حذاء بكعب عالٍ باللون الفضي.



وبعد انطلاق البرايم الأول بلوحة استعراضية، اعتلت هيلدا خليفة مسرح ستار أكاديمي في كل المواسم لترافق الطلاب والجمهور في برنامج طبع في أذهان الجميع وترك بصمة لا تنسى.