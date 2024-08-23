"خطوة حب": هل تذكرون أول تجربة تمثيلية لنادين نسيب نجيم عبر شاشة الـ LBCI؟... هكذا بدت! (صور)

"خطوة حب": هل تذكرون أول تجربة تمثيلية لنادين نسيب نجيم عبر شاشة الـ LBCI؟... هكذا بدت! (صور)



استطاعت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم دخول قلوب اللبنانيين منذ اللحظات الأولى بعد تتويجها ملكة جمال لبنان للعام 2024 بذكائها وجمالها.



فبعد فوزها باللقب وحصولها على شهرة واسعة حينها، اتجهت نجيم في عام 2009 إلى عالم التمثيل ودخلته من أوسع أبوابه للمرة الأولى إلى جانب الممثل اللبناني عمار شلق في مسلسل خطوة حب الذي عُرض حصرياً على شاشة الـLBCI.



ويدور مسلسل "خطوة حب" حول قصة كاتب يُدعى نزار (عمار شلق) الذي تربطه قصة حب مليئة بالعراقيل بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة تُدعى داليا (نادين نسيب نجيم).



والجدير ذكره أن مسلسل "خطوة حب" هو من كتابة شكري أنيس فاخوري وإخراج فيليب أسمر ويندرج ضمن سلسلة "حكايات" للكاتب نفسه التي تضمنت باقة من أبرز المسلسلات التي لاقت شهرة واسعة في لبنان مثل "زهرة الخريف"، "ابنتي"، "سجينة"، "التحدي"، "غريبة"، "البرج 13".