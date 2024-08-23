هل تذكرون فرناندو كولونغا بطل المسلسل المكسيكي "الحب الحقيقي"؟... شاهدوا كيف أصبح الآن! (صورة)

هل تذكرون فرناندو كولونغا بطل المسلسل المكسيكي "الحب الحقيقي"؟... شاهدوا كيف أصبح الآن! (صورة)



فرناندو كولونغا... اسم تردد على مسامع اللبنانيين لفترة طويلة، وما زال يتردد حتى الآن بعد دخول المسلسلات المكسيكية إلى بيوتهم يومياً من خلال شاشة الـ LBCI.



فبعد ظهوره ونجاحه في مسلسلات بارزة لاقت شهرة واسعة في لبنان والعالم، عاد بطل مسلسل "الحب الحقيقي" الذي بثته شاشة الـ LBCI عام 2006، ليبهر الجمهور بدوره في مسلسل "لآخر العمر".



ويلعب كولونغا في هذا العمل، الذي تبثه شاشة الـ LBCI حالياً، دور رجل الأعمال إيلاديو غوميز لونا الذي يواجه صراعاً مع أرثورو مونتينيغرو، الحبيب السابق لزوجته خوليا.



وكان كولونغا قد شارك في العديد من المسلسلات المكسيكية التي عرضت عبر شاشة الـ LBCI مثل "ماريا مرسيدس" (1993)، و"ألوندرا" (1997)، و"ماريا لا ديل باريو" أو ماريا ابنة الحي (1998)، و"إزميرالدا" (1999).