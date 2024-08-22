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جوزيف عطية ينشر فيديو من داخل إحدى الكنائس: فيديو من عرسي!

فنّ
2024-08-22 | 15:43
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جوزيف عطية ينشر فيديو من داخل إحدى الكنائس: فيديو من عرسي!
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جوزيف عطية ينشر فيديو من داخل إحدى الكنائس: فيديو من عرسي!

نشر الفنان جوزيف عطية في حسابه عبر منصة تيك توك فيديو خلال حلوله إشبينا في أحد الأعراس.

وخلال قيام الأب بإعطاء بركة الزواج، قال إسم جوزيف بدلا من إسم العريس.

وأرفق جوزيف الفيديو بعبارة: "فيديو من عرسي".
@josephattieh

فيديو من عرسي ! 😂

♬ original sound - Joseph Attieh
 

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الكنائس:

فيديو

عرسي!

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