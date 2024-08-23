بين الماضي والحاضر... تذكروا معنا أبطال وأبرز لحظات عبدو وعبدو (فيديو وصور)

بين الماضي والحاضر... تذكروا معنا أبطال وأبرز لحظات عبدو وعبدو (فيديو وصور)



"عبدو وعبدو"... مسلسل أسر من خلاله الفنان جورج خباز وشاشة الـLBCI الأجيال أمام الشاشة لمتابعة مسلسل كوميدي عفوي يحاكي حياتهم اليومية عن طريق عبدو وبودي اللذان غادرا الريف لاستكمال دراساتهما الجامعية في المدينة.



وأدى كل من يورغو شلهوب وجورج خباز دوري عبدو وابن خالته بودي، ولكن المسلسل خلق حالة لا مثيل لها بين المشاهدين وما زالت قاعدة المسلسل الجماهيرية كبيرة جدا.



وكان العمل محطة نجاح كبيرة في مسيرة مؤلف العمل الممثل جورج خباز، الممثل يورغو شلهوب والممثلة فيفيان أنطونيوس التي لعبت دور "ميمي" الواقعة في حب عبدو الملتزم بدراسته الجامعية، أما بودي فكان "زير النساء" في المسلسل.



وشارك في المسلسل كل من الممثلين جورج دياب بدور صاحب الشقة ورندا حشمة بدور خالة عبدو، كما أن حلقات المسلسل تضمنت إطلالات عدة لأبرز الممثلين كوسام صباغ وبياريت قطريب، كارلا بطرس وغيرهم.



ويُذكر أن الممثلة الشابة سينتيا خليفة قدّمت دور الطفلة رولا في المسلسل، حيث ظهرت للمرة الأولى برفقة الممثلين يورغو شلهوب وجورج خباز في إحدى حلقات عبدو وعبدو.