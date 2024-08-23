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بين "عدلا" و"لبيبة"... اختلفت الشخصيات والإبداع واحد: تذكروا معنا شخصيات برزت فيها ليليان نمري على الـLBCI! (فيديو)
فنّ
2024-08-23 | 03:30
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بين "عدلا" و"لبيبة"... اختلفت الشخصيات والإبداع واحد: تذكروا معنا شخصيات برزت فيها ليليان نمري على الـLBCI! (فيديو)
بين "عدلا" و"لبيبة"... اختلفت الشخصيات والإبداع واحد: تذكروا معنا شخصيات برزت فيها ليليان نمري على الـLBCI! (فيديو)
لطالما عُرفت الممثلة القديرة ليليان نمري بعفويتها وخفة ظلها، إذ كانت وما زالت حتى الآن راسخة في عقول المشاهدين باختلاف أجيالهم من خلال أدوار كوميدية ودرامية كانت قد قدّمتها النجمة خلال مسيرتها الفنية الطويلة.
ومن منا لا يتذكر "عدلا" المغرمة بـ"نعمان" والتي حاولت جاهدة لفت نظره ونيل إعجابه، أو "لبيبة" في "مش ظابطة"، أو "أرزة" في فيلم "بوسطة"، أو "إنصاف" من مسلسل "شلة عالهلة" التي اشتهرت بعبارة "وعلّة" المضحكة وغيرها الكثير من الأدوار والمشاركات المهمة في الدراما اللبنانية.
ومن المعروف عن ليليان نمري أنها تقدّم الشخصية بأدق تفاصيلها من حيث تعابير الوجه، الكلام، الأداء، الملابس والأكسسوار، الأمر الذي جعلها تتميز طيلة مسيرتها بإطلالات عدة ومتقلبة، مثلا شخصية عدلا اشتهرت بالمكياج الظاهر، الداكن والغريب والشعر البني المائل نحو الاحمرار والثياب الخارجة عن المألوف.
وفي هذا السياق، استطاعت ليليان نمري المحافظة على ملامحها البريئة والطفولية منذ بداياتها حتى الآن، ويعتبرها الجمهور "قريبة إلى قلبه" إذ لم تكن يوما مجرّد ممثلة.
ومع ذلك، تنوعت أدوار ليليان نمري طيلة مسيرتها المهنية بين المسرح والتلفزيون فهي أتقنت التراجيديا والكوميديا وبدأت مسيرتها منذ أيام المراهقة إلى جانب والديها الممثلين القديرين عبدو وعليا نمري.
كما كشفت ليليان نمري سابقا في حديث مع الإعلامية كارلا حداد ضمن برنامج The Stage على شاشة الـLBCI أن "الأميرة" هند أبي اللمع كانت السبب خلف عودتها للتمثيل وذلك بعد أن دفعتها والدتها الممثلة القديرة علياء نمري للتركيز على دراستها أولا، إلا أن هند طلبت منها لعب دور ضمن مسلسل المعلمة والأستاذ، واللافت في الأمر أن نمري لم تكن راضية في البداية عن الدور ولكن والدها الممثل القدير عبدو نمري قال لها حينها: "لا يوجد دور صغير ودور كبير بل يوجد ممثل صغير وممثل كبير".
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"عدلا"
و"لبيبة"...
اختلفت
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والإبداع
واحد:
تذكروا
شخصيات
ليليان
الـLBCI!
(فيديو)
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