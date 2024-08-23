"لمحة حب" بين بديع أبو شقرا وفيفيان أنطونيوس... ثنائية رومانسية طبعت ذاكرة اللبنانيين عبر الـLBCI (صور)

"لمحة حب" بين بديع أبو شقرا وفيفيان أنطونيوس... ثنائية رومانسية طبعت ذاكرة اللبنانيين عبر الـLBCI (صور)



"لمحة حب" مسلسل تلفزيوني أطل من خلاله الكاتب اللبناني الراحل مروان نجار على المشاهدين من عبر شاشة الـLBCI، حيث لعب كل من الممثلين فيفيان انطونيوس وبديع ابو شقرا دوري البطولة.



وفي التفاصيل، تدور فكرة المسلسل حول انتقام جاد من والد نور لأنه قام بسجنه، ما أدى إلى وفاة والده ونشوء رغبته في الانتقام. ويتعرّف جاد على نور التي يسعى لتحقيق انتقامه عن طريقها ولكنه لم يتوقع أن يقع في حبها.



وتابع الجمهور ثنائية بديع أبو شقرا وفيفيان أنطونيوس أيضا في سلسلة "طالبين القرب" الذي كان يُعرض أيضا على شاشة الـLBCI.



وبالإضافة إلى ما ذُكر سابقا، فيلم "أحبيني" الذي أعده الكاتب الراحل مروان نجار جمع أيضا الممثلين فيفيان انطونيوس وبديع ابو شقرا حيث خاضا معا قصة حب رومانسية وقعت وسط صراع اجتماعي، واستطاع الفيلم خلق قاعدة جماهيرية كبيرة بين صفوف المشاهدين.