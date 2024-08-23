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في عيد الـLBCI الـ39... استرجعوا معنا قصة "تينا" و"سامي": ثنائية حب مميزة خطفت الأنفاس في "قلبي دق"! (صور وفيديو)

فنّ
2024-08-23 | 09:30
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في عيد الـLBCI الـ39... استرجعوا معنا قصة &quot;تينا&quot; و&quot;سامي&quot;: ثنائية حب مميزة خطفت الأنفاس في &quot;قلبي دق&quot;! (صور وفيديو)
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في عيد الـLBCI الـ39... استرجعوا معنا قصة "تينا" و"سامي": ثنائية حب مميزة خطفت الأنفاس في "قلبي دق"! (صور وفيديو)

في عيد الـLBCI الـ39... استرجعوا معنا قصة "تينا" و"سامي": ثنائية حب مميزة خطفت الأنفاس في "قلبي دق"! (صور وفيديو)

بدءًا من الست حشورة ووصولا إلى الكتابة والتمثيل ومسيرة مهنية مليئة بالتجارب والأدوار الكوميدية والتراجيدية، اختارت كارين رزق الله التنوع والتألق خلال مسيرتها.

والخطوة الأجمل كانت اجتماع طرفين مخضرمين في العمل نفسه حيث شكّل كل من يورغو شلهوب وكارين رزق الله ثنائية حب خطفت الأنفاس في مسلسل "قلبي دق" الذي عُرض عبر شاشة الـLBCI.

زتمجورت أحداث "قلبي دق" حول قصة حب رومانسية وقضايا تهم اللبنانيين مباشرة كالمجتمع الذكوري، عدم القدرة على الإنجاب، العنف وأسلوب القوة والسلاح المتفلت وغيرها من الملفات.

وشارك في المسلسل طاقم من أهم وأبرز الممثلين اللبنانيين كنقولا دانيال، ستيفاني سالم، ميشال حوراني، رندة كعدي، رفقا الزير، عصام الأشقر، ومجموعة واسعة من نجوم الدراما اللبنانيّة.

ويُذكر أن قلبي دق كان علامة فارقة أثبتت أن الدراما اللبنانية قادرة على المنافسة والثبات والاستمرار.

واعتاد اللبنانيون خلال فترة عرض مسلسل "قلبي دق" على مشاركة اللقطات والصور عبر منصة "إكس" لاجتماع العائلة بأكملها أمام الشاشة لمتابعة المسلسل عبر شاشة الـLBCI.
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

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