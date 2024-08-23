مهرجان بوسان يخصّ الممثل في فيلم "باراسايت" لي سون- كيون بتحية تكريمية بعد وفاته

يخصّ مهرجان بوسان السينمائي الدولي الممثل الراحل لي سون- كيون الذي اشتهر بدوره في فيلم "باراسايت" Parasite بتحية تكريمية خلال دورته التي تقام في تشرين الأول/أكتوبر المقبل في كوريا الجنوبية، على ما أعلن الجمعة منظمو الحدث الأكبر للفن السابع في آسيا.



وأوضح المهرجان في بيان أنه سيمنح لي سون- كيون جائزة السينما الكورية Korea Cinema Award خلال احتفال افتتاحه في 2 تشرين الأول المقبل، ملاحظا أن لي سون- كيون "غزا قلوب محبي السينما الكورية والعالمية بفضل أعماله المتنوعة".



كذلك تُقام خلال المهرجان الذي يستمر إلى 11 تشرين الأول عروض خاصة لستة أفلام وأعمال تلفزيونية من بطولة الممثل، من بينها "باراسايت" الحائز جوائز أوسكار عدة، و"آور سونهاي" العائد إلى عام 2013، وجزء من المسلسل التلفزيوني "ماي مستر" (2018). كذلك يتضمن البرنامج آخر فيلم شارك فيه لي وهو "لاند أوف هابينس" Land of Happiness الذي طُرح سنة 2024.



وعُثر على الممثل البالغ 48 عاما ميتا داخل سيارة متوقفة في العاصمة سيول، وكانت معه رسالة "تشبه الوصية"، وفقا لوكالة "يونهاب للأنباء".



وكان لي سون كيون يخضع للتحقيق منذ تشرين الأول للاشتباه في تعاطيه الحشيشة وغيرها من المؤثرات العقلية.



وأثار تسريب عناصر سرية من التحقيق متابعة إعلامية محمومة وموجة من المنشورات المسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وشوّهت هذه الفضيحة صورة الممثل وحرمته على الفور من الظهور التلفزيوني وعقود الإعلانات.



بالإضافة إلى الضغط الإعلامي، اضطر لي سون-كيون إلى الخضوع لاستجوابات الشرطة، وكان آخرها قبل أيام قليلة من وفاته، واستمر تسع عشرة ساعة.



وفُتح تحقيق يستهدف ضابط شرطة يشتبه في أنه كشف تفاصيل سرية عن القضية.