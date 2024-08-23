في عيدها الـ39... الـLBCI تستذكر عائلة "فاميليا" وأبطالها: هكذا أصبحوا! (صور)

في عيدها الـ39... الـLBCI تستذكر عائلة "فاميليا" وأبطالها: هكذا أصبحوا! (صور)



يُعتبر مسلسل "فاميليا" الذي عرضته شاشة الـLBCI واحدا من أكثر المسلسلات اللبنانية التي لاقت رواجًا واسعًا بين اللبنانيين، خصوصا لإلقائه الضوء على مخاوف وطموحات الشباب ومحاكاة الأجيال باختلاف أعمارها.



وتدور أحداث المسلسل حول اﻷرملة نبيلة التي تسعى جاهدة للحفاظ على مجلتها لتأمين الحياة الكريمة لعائلتها، وفي المقابل يواجه رجل الأعمال رمزي عقدة تجاه المرأة بسبب والدته وزوجته السابقة، الأمر الذي سيؤدي بطرق غير متوقعة إلى نشوء قصة حب عفوية بين البطلين رولا حمادة وجورج شلهوب.



وفي هذا السياق، جمع المسلسل العديد من الوجوه اللبنانية المعروفة ومن بينهم يوسف الخال، وسام صباغ، نادين الراسي، هند باز، جورج سلوم، كارلوس عازار، نيكولا معوض وغيرهم.



ويُذكر أن القديرة ليلى حكيم أدت دور الجدة في المسلسل وتوفيت في عام 2014.