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حضور كثيف للنجوم في الدورة الخمسين لمهرجان دوفيل للسينما الأميركية

فنّ
2024-08-23 | 04:46
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حضور كثيف للنجوم في الدورة الخمسين لمهرجان دوفيل للسينما الأميركية
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حضور كثيف للنجوم في الدورة الخمسين لمهرجان دوفيل للسينما الأميركية

يشارك عدد كبير من النجوم من بينهم فرانسيس فورد كوبولا ومايكل دوغلاس وناتالي بورتمان، في الدورة الخمسين لمهرجان دوفيل للسينما الأميركية التي تقام في أيلول المقبل في شمال فرنسا وتشكّل احتفالا بمرور نصف قرن على انطلاق هذا الحدث كان خلاله يتيح اكتشاف المواهب السينمائية المستقبلية على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.

ويطفئ المهرجان شمعته الخمسين في الدورة التي تقام من 6 إلى 15 أيلول المقبل بحضور بارز، بعدما أدى إضراب الممثلين في هوليوود العام المنصرم إلى غياب الكثير من الضيوف عن الدورة التاسعة والأربعين.

وسيكون الممثل والمنتج الأميركي مايكل دوغلاس ضيف الشرف وسيفتتح المهرجان ويُمنح جائزة فخرية عن مجمل مسيرته الفنية، فيما سيواكب المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا عرض فيلمه الجديد "ميغالوبوليس" Megalopolis.

كذلك ينال جوائز فخرية كلّ من ناتالي بورتمان الحائزة جائزة الأوسكار  وميشيل ويليامز وجيمس غراي ومخرج الأفلام الوثائقية فريدريك وايزمان.

وقال مدير البرمجة في المهرجان جيروم لاسير لوكالة فرانس برس: "نعتبر أنفسنا ملاذا للسينما الأميركية المستقلة وممهدي أرضية" لها، مذكّرا بأن "جيسيكا تشاستين وراين غوسلينغ وكزافييه نولان لم يكونوا معروفين جيدا عندما أتوا للمرة الأولى" إلى دوفيل.

وتضم قائمة الأفلام المتنافسة في المسابقة بالفعل ثمانية افلام هي الأولى لمخرجيها من بين 14 عملا مشاركا.

وأوضح لاسير أن "الموضوع الرئيسي هذه السنة هو البنوة، ما سنتركه لأبنائنا". ورأى أن "الأهم هو تكريم المخرجين الذين لم تكن لتوجد سينما من دونهم".

وستتاح للجمهور مشاهدة فيلم "أنورا" Anora للمخرج شون بيكر الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي لسنة 2024، بالإضافة إلى أحدث أفلام باولو سورينتينو ("بارتينوبيه" Parthenope)، وميشال هازانافيسيوس ("ذي موست بريشوس أوف كوموديتيز" The Most Precious of Commodities)، والثلاثة سيحضرون المهرجان، بالإضافة إلى جديد تيم بيرتون ("بيتلجوس بيتلجوس" Beetlejuice Beetlejuice).

ويبلغ إجمالي الأفلام التي ستُعرض مئة، وعدد العروض التي ستقام 170، ويُتوقع أن يحضر المهرجان نحو 60 ألف شخص.

وعلى ممشى الألواح الخشبية الشهير "ليه بلانش"، يفتتح جيمس غراي في 9 أيلول مقصورة جديدة من كبائن الشاطئ يحمل الحاجز الفاصل أمامها اسمه، ومثله تفعل ناتالي بورتمان في 14 أيلول، لينضما إلى نجوم كثر تحمل الكبائن أسماءهم.

وتتولى أود إيبير إدارة المهرجان هذه السنة بعد "إعفاء" برونو بارد من هذه المهمة بسبب اتهامات بالتحرش والاعتداء جنسيا على سبع معاونات بين عامي 2014 و2023.

أما لجنة التحكيم فيرئسها هذه السنة الممثل الفرنسي بُنوا ماجيميل.

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