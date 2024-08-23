ثنائية لفتت الأنظار على الـLBCI... باسم مغنية وكارول الحاج: قصص مختلفة وأعمال عدة وحب بريء رافقهما! (صور)

ثنائية لفتت الأنظار على الـLBCI... باسم مغنية وكارول الحاج: قصص مختلفة وأعمال عدة وحب بريء رافقهما! (صور)



استطاع الممثلان كارول الحاج وباسم مغنية لفت الأنظار والتمتع بجماهيرية واسعة بعد تقديمهما ثنائية حب مميزة في مسلسل "ياسمينة" و"كل الحب كل الغرام" الذين عُرضا على شاشة الـLBCI.



وفي التفاصيل، شارك في بطولة مسلسل "ياسمينة" نخبة من الممثلين اللبنانيين ومن أبرزهم الراحل القدير فادي ابراهيم، نيكولا معوّض، هيام أبو شديد، نقولا دانيال...



وتدور أحداث مسلسل "ياسمينة" حول الحرب العالمية الأولى، حيث سرد العمل حكاياتٍ من المجتمع اللبناني في تلك الحقبة، وتتحدى الشابة "ياسمينة" محيطها باحثة عن هوية لها بعدما فقدت أهلها لكنها تلتقي بشابٍ من الطبقة الإقطاعية وتقع في حبه.



وأطلّ الثنائي باسم مغنية وكارول الحاج في مسلسل لبناني آخر بعنوان "كلّ الحبّ كلّ الغرام"، تدور أحداثه من العام 1914 وحتّى الـ 1943، ضمن إطار رومانسي، إجتماعي، ووطني مرتبط بالأحداث التي طبعت هذه الحقبة من تاريخ لبنان.



وذكرت صحيفة "L'Orient Le Jour"، في مقال على موقعها الإلكتروني، أن مسلسل ياسمينة الذي عرضته شاشة الـ LBCI دخل قلوب المشاهدين بسرعة فائقة، وحقق أرقام مشاهدة قياسية. واستنتج المقال أن "ياسمينة" هو إثبات كافٍ أن مفتاح نجاح الدراما اللبنانية لا يحتاج لإنفاق مبلغ مادي هائل، كون المسلسل نجح بدخول منازل محبي الدراما اللبنانية.



ولاقت ثنائية كارول الحاج وباسم مغنية تفاعلا واسعًا لدى الجمهور الذي شعر بالكيمياء الرهيبة بينهما وشجّع فكرة تكرارهما التجربة.