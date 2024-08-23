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أحدهم أُصيب بالسرطان وآخر توفي... بعد أكثر من 10 سنوات على عرضه على الـLBCI: أين أصبح أبطال مسلسل فريحة؟ (صور)

أحدهم أُصيب بالسرطان وآخر توفي... بعد أكثر من 10 سنوات على عرضه على الـLBCI: أين أصبح أبطال مسلسل فريحة؟ (صور)



اعتبر مسلسل فريحة من أكثر الأعمال الدرامية التركية، التي حققت نسب مشاهدات عالية عندما بثته شاشة الـLBCI للمرة الأولى. لكن، هل سألتم أنفسكم يومًا أين أصبح أبطال هذا المسلسل اليوم؟



تدور أحداث المسلسل حول فريحة، التي تعيش في حي فاخر لكنها تنتمي لعائلة فقيرة، ويعمل والدها كرجل صيانة في مبنى سكني كبير، وتعيش فريحة مع والديها وشقيقها التوأم، وتساعد والديها أحيانا في القيام بالأعمال المنزلية. كما أنه تم قبولها في إحدى الجامعات الخاصة بمنحة دراسية، فاعتقد زملاؤها أنها غنية خصوصا أن فريحة أوهمت أمير حبيبها بذلك. إليكم نبذة صغيرة عما حققه أبطال المسلسل بعد نجاحه.



هازال كايا



تعثرت مسيرتها قليلًا بعد نجاح مسلسل فريحة، إذ قدمت دورا في مسلسل اسمه "الصيف الماضي" في أواخر عام 2012، لكنه توقف بعد بضع حلقات بسبب انخفاض نسب المشاهدة، وظهرت في أعمال أخرى نجح منها البعض والبعض الآخر توقف.

وتزوجت هازال كايا علي أتاي في عام 2019 وأنجبت منه فكرت علي أتاي وليلى ثريا.



شاتاي أولوسوي



شارك شاتاي أولوسوي في أول مشروع سينمائي له بعنوان نسور الأناضول في عام 2011 حيث قام بدور الملازم أحمد أونور، ثم صور مسلسل مد جزر بين الـ 2013 والـ2015، إلى جانب الممثلة سيريناي ساريكايا، وكان له مشاركات سينمائية ودرامية عدة غيرها. شارك شاتاي أولوسوي في أول مشروع سينمائي له بعنوان نسور الأناضول في عام 2011 حيث قام بدور الملازم أحمد أونور، ثم صور مسلسل مد جزر بين الـ 2013 والـ2015، إلى جانب الممثلة سيريناي ساريكايا، وكان له مشاركات سينمائية ودرامية عدة غيرها.



فاهيدا بيرشين



علمت فاهيدة بيرشين أنها مصابة بسرطان الثدي عام 2011، وبعد خضوعها لعلاج مكثف تغلبت على المرض. وفي آذار عام 2013 قدمت أحد أشهر أدوارها في مسيرتها وهو شخصية السلطانة هيام في مسلسل حريم سلطان. علمت فاهيدة بيرشين أنها مصابة بسرطان الثدي عام 2011، وبعد خضوعها لعلاج مكثف تغلبت على المرض. وفي آذار عام 2013 قدمت أحد أشهر أدوارها في مسيرتها وهو شخصية السلطانة هيام في مسلسل حريم سلطان. متين تشكمز



لعب الممثل القدير متين تشكمز دور والد فريحة، ولكن الموت غيب النجم التلفزيوني في عام 2021، وكان قد شارك في أدوار بارزة منذ التسعينيات.