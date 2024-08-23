بعد نجاحها في الكوميديا والدراما... هكذا كانت انطلاقة جيسي عبدو مع شاشة الـLBCI! (صور)

بعد نجاحها في الكوميديا والدراما... هكذا كانت انطلاقة جيسي عبدو مع شاشة الـLBCI! (صور)



تعرف الجمهور اللبناني إلى الممثلة اللبنانية جيسي عبدو للمرة الأولى في برنامج "بس مات وطن" الكوميدي، من كتابة وإخراج شربل خليل، والذي عرض بمختلف مواسمه على شاشة الـ LBCI.



واشتهرت عبدو بتقديم شخصيات فكاهية عدّة في البرنامج إلى جانب عدد كبير من الممثلين المخضرمين مثل الممثل اللبناني الراحل بيار شمعون والممثل كلود خليل والممثلة زينة دكاش.



ولمع اسم جيسي عبدو لاحقاً في لبنان والعالم العربي بعد مشاركتها في العديد من الأعمال التلفيزيونية، والتي عُرض الكثير منها عبر شاشة الـ LBCI، ومنها مسلسل "إلى يارا" ومسلسلي "جوليا" و"كاراميل"، بالإضافة إلى خوضها تجربة السينما.