الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد نجاحها في الكوميديا والدراما... هكذا كانت انطلاقة جيسي عبدو مع شاشة الـLBCI! (صور)
فنّ
2024-08-23 | 11:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد نجاحها في الكوميديا والدراما... هكذا كانت انطلاقة جيسي عبدو مع شاشة الـLBCI! (صور)
بعد نجاحها في الكوميديا والدراما... هكذا كانت انطلاقة جيسي عبدو مع شاشة الـLBCI! (صور)
تعرف الجمهور اللبناني إلى الممثلة اللبنانية جيسي عبدو للمرة الأولى في برنامج "بس مات وطن" الكوميدي، من كتابة وإخراج شربل خليل، والذي عرض بمختلف مواسمه على شاشة الـ LBCI.
واشتهرت عبدو بتقديم شخصيات فكاهية عدّة في البرنامج إلى جانب عدد كبير من الممثلين المخضرمين مثل الممثل اللبناني الراحل بيار شمعون والممثل كلود خليل والممثلة زينة دكاش.
ولمع اسم جيسي عبدو لاحقاً في لبنان والعالم العربي بعد مشاركتها في العديد من الأعمال التلفيزيونية، والتي عُرض الكثير منها عبر شاشة الـ LBCI، ومنها مسلسل "إلى يارا" ومسلسلي "جوليا" و"كاراميل"، بالإضافة إلى خوضها تجربة السينما.
آخر الأخبار
فنّ
اخبار البرامج
نجاحها
الكوميديا
والدراما...
انطلاقة
الـLBCI!
(صور)
التالي
بعد 32 عاماً على عرضه... أين أصبح أنطونيو وراكيل أبطال المسلسل المكسيكي "أنت أو لا أحد" اليوم؟ (صور)
جوزيف عطية ينشر فيديو من داخل إحدى الكنائس: فيديو من عرسي!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-07-12
جيسي عبدو تلفت الأنظار بإطلالتها الحمراء... هكذا بدت! (صور)
فنّ
2024-07-12
جيسي عبدو تلفت الأنظار بإطلالتها الحمراء... هكذا بدت! (صور)
0
فنّ
08:45
ثنائية رومانسية رافقت الـLBCI منذ بداياتها... جورج خباز وفيفيان أنطونيوس: بين الكوميديا والدراما الكيمياء نفسها تجمعهما! (فيديو)
فنّ
08:45
ثنائية رومانسية رافقت الـLBCI منذ بداياتها... جورج خباز وفيفيان أنطونيوس: بين الكوميديا والدراما الكيمياء نفسها تجمعهما! (فيديو)
0
فنّ
06:00
"خطوة حب": هل تذكرون أول تجربة تمثيلية لنادين نسيب نجيم عبر شاشة الـ LBCI؟... هكذا بدت! (صور)
فنّ
06:00
"خطوة حب": هل تذكرون أول تجربة تمثيلية لنادين نسيب نجيم عبر شاشة الـ LBCI؟... هكذا بدت! (صور)
0
فنّ
2024-07-30
فاجأها وكتب "بحبك"... هكذا كانت إجابة ياسمين عبد العزيز على هذا التعليق! (صورة)
فنّ
2024-07-30
فاجأها وكتب "بحبك"... هكذا كانت إجابة ياسمين عبد العزيز على هذا التعليق! (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
12:00
بين سمر وكمال وغطاس... "سجينة" هربت من سجّانها ووقعت في حب مخلّصها: هكذا اجتمعت سيرين عبد النور برودني حداد!
اخبار البرامج
12:00
بين سمر وكمال وغطاس... "سجينة" هربت من سجّانها ووقعت في حب مخلّصها: هكذا اجتمعت سيرين عبد النور برودني حداد!
0
فنّ
10:06
جنيفير لوبيز تكشف للعلن... لهذا السبب انفصلت عن بن أفليك: "لم أعد أتحمل"
فنّ
10:06
جنيفير لوبيز تكشف للعلن... لهذا السبب انفصلت عن بن أفليك: "لم أعد أتحمل"
0
اخبار البرامج
10:00
"غريبة" دخلت حياة رؤوف سالم وأعادت له الأمل بالحب... هل تذكرون المسلسل الذي أسر القلوب عبر الـLBCI؟
اخبار البرامج
10:00
"غريبة" دخلت حياة رؤوف سالم وأعادت له الأمل بالحب... هل تذكرون المسلسل الذي أسر القلوب عبر الـLBCI؟
0
فنّ
09:30
في عيد الـLBCI الـ39... استرجعوا معنا قصة "تينا" و"سامي": ثنائية حب مميزة خطفت الأنفاس في "قلبي دق"! (صور وفيديو)
فنّ
09:30
في عيد الـLBCI الـ39... استرجعوا معنا قصة "تينا" و"سامي": ثنائية حب مميزة خطفت الأنفاس في "قلبي دق"! (صور وفيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-08-17
هكذا أمضت مادونا عيد ميلادها الـ66 في إيطاليا! (صور)
فنّ
2024-08-17
هكذا أمضت مادونا عيد ميلادها الـ66 في إيطاليا! (صور)
0
أخبار دولية
2024-08-21
عن الحرب على الجبهة مع لبنان... هذه الأجواء من الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
2024-08-21
عن الحرب على الجبهة مع لبنان... هذه الأجواء من الداخل الإسرائيلي
0
منوعات
2024-07-15
قاما بالتقاط الصور معاً بالقرب من السكك الحديدية... لكن ما حصل معهما لاحقاً كان صادماً! (فيديو)
منوعات
2024-07-15
قاما بالتقاط الصور معاً بالقرب من السكك الحديدية... لكن ما حصل معهما لاحقاً كان صادماً! (فيديو)
0
صحف اليوم
2024-07-12
حراك المعارضة يتواصل... والأسبوع المقبل مفتوح على بحث مفصل لطرحها (اللواء)
صحف اليوم
2024-07-12
حراك المعارضة يتواصل... والأسبوع المقبل مفتوح على بحث مفصل لطرحها (اللواء)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
خطوات لمنع ادراج لبنان على اللائحة الرمادية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
خطوات لمنع ادراج لبنان على اللائحة الرمادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
عدادات تزيد فاتورة المشترك وتسرقه ... اصرف قليلا إدفع كثيرا
تقارير نشرة الاخبار
13:17
عدادات تزيد فاتورة المشترك وتسرقه ... اصرف قليلا إدفع كثيرا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
جلجلة دفاتر السوق تسلك طريقها نحو الحل... إلا إذا
تقارير نشرة الاخبار
13:15
جلجلة دفاتر السوق تسلك طريقها نحو الحل... إلا إذا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
حادث مأساوي على طريق الأرز - بشري القديمة... وهذا ما قاله خبير في إدارة السلامة المرورية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13
حادث مأساوي على طريق الأرز - بشري القديمة... وهذا ما قاله خبير في إدارة السلامة المرورية للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
طرقات لبنان تقتل... وعائلة من بشري بكاملها فارقت الحياة لغياب أدنى معايير السلامة!
تقارير نشرة الاخبار
13:11
طرقات لبنان تقتل... وعائلة من بشري بكاملها فارقت الحياة لغياب أدنى معايير السلامة!
0
أخبار دولية
07:39
الوفود المفاوضة في القاهرة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
أخبار دولية
07:39
الوفود المفاوضة في القاهرة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
0
أمن وقضاء
04:40
حادث مأساوي...وفاة عائلة بأكملها اثر تدهور سيارة على طريق الأرز - بشري القديمة
أمن وقضاء
04:40
حادث مأساوي...وفاة عائلة بأكملها اثر تدهور سيارة على طريق الأرز - بشري القديمة
0
أخبار دولية
00:11
هاريس قبلت ترشيح الحزب الديموقراطيّ لها لخوض انتخابات الرئاسة
أخبار دولية
00:11
هاريس قبلت ترشيح الحزب الديموقراطيّ لها لخوض انتخابات الرئاسة
0
علوم وتكنولوجيا
13:46
بعد الكلاب الروبوتية في أوكرانيا... روبوتات بشرية في الصين
علوم وتكنولوجيا
13:46
بعد الكلاب الروبوتية في أوكرانيا... روبوتات بشرية في الصين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:40
حادث مأساوي...وفاة عائلة بأكملها اثر تدهور سيارة على طريق الأرز - بشري القديمة
أمن وقضاء
04:40
حادث مأساوي...وفاة عائلة بأكملها اثر تدهور سيارة على طريق الأرز - بشري القديمة
2
فنّ
15:43
جوزيف عطية ينشر فيديو من داخل إحدى الكنائس: فيديو من عرسي!
فنّ
15:43
جوزيف عطية ينشر فيديو من داخل إحدى الكنائس: فيديو من عرسي!
3
أخبار لبنان
06:30
رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 25 الى 31 آب
أخبار لبنان
06:30
رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 25 الى 31 آب
4
فنّ
02:00
بعد 32 عاماً على عرضه... أين أصبح أنطونيو وراكيل أبطال المسلسل المكسيكي "أنت أو لا أحد" اليوم؟ (صور)
فنّ
02:00
بعد 32 عاماً على عرضه... أين أصبح أنطونيو وراكيل أبطال المسلسل المكسيكي "أنت أو لا أحد" اليوم؟ (صور)
5
اقتصاد
02:05
انخفاض في سعر صفيحتي البنزين
اقتصاد
02:05
انخفاض في سعر صفيحتي البنزين
6
صحف اليوم
00:45
"حماس" لحلفائها: خذوا راحتكم (الجمهورية)
صحف اليوم
00:45
"حماس" لحلفائها: خذوا راحتكم (الجمهورية)
7
منوعات
13:31
"كلما مشيت تهت أكثر"... ذهب مع إخوته ولم يعد: طفل فُقد لـ 4 أيام في الغابة: "هذا ما كنت أفعله كي لا أموت"!
منوعات
13:31
"كلما مشيت تهت أكثر"... ذهب مع إخوته ولم يعد: طفل فُقد لـ 4 أيام في الغابة: "هذا ما كنت أفعله كي لا أموت"!
8
فنّ
04:00
هل تذكرون أول حلقة من برنامج "ستار أكاديمي"؟... هكذا أبهرت هيلدا خليفة الجمهور بجمالها وأسلوبها الراقي (فيديو)
فنّ
04:00
هل تذكرون أول حلقة من برنامج "ستار أكاديمي"؟... هكذا أبهرت هيلدا خليفة الجمهور بجمالها وأسلوبها الراقي (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More