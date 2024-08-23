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ثنائية رومانسية رافقت الـLBCI منذ بداياتها... جورج خباز وفيفيان أنطونيوس: بين الكوميديا والدراما الكيمياء نفسها تجمعهما! (فيديو)
فنّ
2024-08-23 | 08:45
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ثنائية رومانسية رافقت الـLBCI منذ بداياتها... جورج خباز وفيفيان أنطونيوس: بين الكوميديا والدراما الكيمياء نفسها تجمعهما! (فيديو)
ثنائية رومانسية رافقت الـLBCI منذ بداياتها... جورج خباز وفيفيان أنطونيوس: بين الكوميديا والدراما الكيمياء نفسها تجمعهما! (فيديو)
بمناسبة عيد الـLBCI الـ39، استضاف برنامج "Morning Talk" الصباحي الممثلين جورج خباز وفيفيان أنطونيوس للحديث عن الأرشيف الفني العريق الذي قدماه مع المحطة الإعلامية منذ بداياتها الأولى.
وفي التفاصيل، تحدث جورج خباز عن مسلسل عبدو وعبدو الذي جمعه مع الممثلة فيفيان أنطونيوس للمرة الأولى على شاشة التلفزيون، وذلك بعد عملهما معا في المسرح.
وقالت فيفيان أنطونيوس أن السبب في قبولها العرض التمثيلي كان تشجيع جورج خباز لها، كونها كانت مترددة في خوض تجربة الكوميديا بعد نجاحها المبهر في الأعمال الدرامية خصوصا في سلسلة "طالبين القرب" وفيلم "أحبيني".
وبعد النجاح الذي تلقّته شخصية "ميمي" في عبدو وعبدو، خاضت فيفيان أنطونيوس التجربة من جديد برفقة الممثل جورج خباز في المسلسل الكوميدي "ساعة بالإذاعة" والمسلسل الدرامي "إلى يارا".
كذلك، ازدادت جماهيرية ثنائية جورج خباز وفيفيان أنطونيوس على خشبة المسرح مع مسرحية "مصيبة جديدة" التي كانت الإنتاج المسرحي الأول لجورج، إذ كشف الأخير أنه اعتمد فيها على شخصيتي عبدو وميمي لشدة تعلق الجمهور بهضامتهما.
وعن سبب عدم تكرار الثنائية بعد تلك النجاحات المتتالية، قال الممثلان جورج خباز وفيفيان أنطونيوس أن انشغال الأخيرة بالأمور العائلية والأمومة وأولادها ساهم في ابتعادها عن المسرح والتمثيل نوعا ما ولكن فكرة اجتماعهما مجددا قائمة.
وبمناسبة عيدها الـ39، تذكّر الممثلان جورج خباز وفيفيان أنطونيوس أولى بداياتهما مع الـLBCI، وكشفا أن تصوير مسلسل عبدو وعبدو تم داخل استوديو Morning Talk، والمحطة الإعلامية هي بمثابة "المنزل الثاني" لهما.
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